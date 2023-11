Bimbo di 8 anni lasciato solo in classe a Cosenza “E’ iperattivo”/ La mamma: “Smarrito in un’aula deserta”

Ha fatto il giro del web, divenendo virale, la vicenda di un bimbo di soli 8 anni, che è stato lasciato da solo in classe in una scuola elementare di Rende, in provincia di Cosenza (Calabria. Il piccolo, come si legge su SkyTg24.it, è stato trasferito in una nuova sezione della terza classe della scuola primaria, ed è stato poi abbandonato a se stesso in aula per via una protesta che è stata organizzata dai genitori degli altri alunni proprio nei suoi confronti. Il gesto è stato motivato dal fatto che il bimbo fosse iperattivo, ma una volta divenuto noto ha sollevato delle questioni molto urgenti circa l’inclusione e la tolleranza nel contesto scolastico.

La mamma del piccolo è stata raggiunta dal quotidiano Repubblica, che ha cercato di spiegare nel dettaglio cosa sia accaduto, motivando anche il proprio disappunto: “Quella mattina avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio per mio figlio nella nuova sezione, invece ha trovato tutti i banchi vuoti. L’avevo spostato in questa classe a causa di incomprensioni con alcune maestre che si ostinavano a ribadire la necessità di un’insegnante di sostegno, pur avendo comunicato loro che la diagnosi di iperattività con funzionamento intellettivo superiore alla media non aveva rappresentato un requisito per il riconoscimento dell’invalidità”.

BIMBO DI 8 ANNI LASCIATO SOLO IN CLASSE A COSENZA “E’ IPERATTIVO”: VALDITARA HA GIÀ PRESO PROVVEDIMENTI

Quindi la donna prosegue: “Quella mattina la “festa dell’accoglienza” avrebbe dovuto sancire l’inserimento nella nuova classe. Invece, erano tutti assenti e mio figlio si è trovato smarrito in un’aula deserta”. E ancora: “Mosso dall’innocenza dei suoi 8 anni, lui ha pensato che avessero tutti la febbre. Sentendosi fortunato per non essersela beccata anche lui, ha preparato un disegno da regalare al nuovo compagno di banco non appena fosse guarito. Inconsapevole del fatto che l’assenza di massa era una protesta contro di lui, presenza non gradita”.

Il ministro dell’istruzione, Valditara, ha già preso contatto con il direttore dell’Ufficio Scolastico per la Calabria Antonella Iunti per approfondire la vicenda ed effettuare tutte le verifiche del caso per prendere di conseguenza provvedimenti su quanto accaduto.











