Bimbo di otto mesi muore a Milano durante bagnetto/ Con lui in vasca il fratellino

Tragedia a Milano, dove un bambino di otto mesi è morto durante il bagnetto, probabilmente dopo aver ingerito acqua. Il piccolo, residente con la famiglia in via Costantino Baroni a Milano, era nella vasca con il fratellino più grande quando la mamma si è accorta del suo malessere. La signora si era allontanata un istante per prendere alcuni giochi di gomma e proprio in quei minuti sarebbe avvenuta la tragedia. Appena tornata in bagno, la donna ha immediatamente allertato i soccorsi, che hanno trasportato il bimbo in ospedale.

A lanciare l’allarme è stata proprio la donna, di origine marocchina. Quando la mamma si è accorta che il bimbo aveva ingerito acqua, ha subito chiamato i soccorsi, che sono intervenuti in tempi rapidissimi. Il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Qui è arrivato già senza vita: impossibile, infatti, per i medici salvargli la vita, nonostante i tentativi disperati.

La tragedia

Il bimbo di otto mesi stava facendo il bagnetto con il fratellino di 3 anni. La mamma si era allontanata un istante per andare a prendere i giochi di gomma ma il figlio più piccolo ha ingerito l’acqua presente nella vasca. Il piccolo Marewan è morto così in pochi centimetri di acqua nell’appartamento all’estrema periferia di Milano. La donna di 36 anni ha lanciato immediatamente l’allarme. Qui la signora vive con i quattro figli, il più grande di 7 anni. La tragedia è avvenuta mentre i due figli maggiori erano a scuola.

Come spiega Il Secolo XIX, il papà è agli arresti domiciliari in un’altra casa. Oltre ai soccorsi, sono subito intervenuti gli agenti della Questura. È stato poi avvisato il pm di turno Francesco Cajani. Purtroppo inutile il trasferimento in elisoccorso al Papa Giovanni XIX di Bergamo: il piccolo è morto durante il tragitto prima di arrivare in ospedale. I vicini sono disperati: “È stata una disgrazia”, raccontano. Secondo una prima ricostruzione, l’acqua nella vasca continuava ad uscire ma non c’era il tappo. La tragedia sarebbe avvenuta perché il bambino più grande si sarebbe seduto in corrispondenza dello scarico, ostruendo il flusso dell’acqua. La vasca si sarebbe così riempita velocemente e il piccolo Marewan sarebbe così morto affogato.

