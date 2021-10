Bimbo rapito a Padova dal padre ritrovato/ Fermato sul confine Ungheria-Romania

E’ stato ritrovato in Romania il bimbo rapito negli scorsi giorni da Padova da parte del padre, Bogdan Hristache. Così come riferito dall’edizione online de La Stampa, il piccolo di soli 5 anni si trovava assieme al papà, nonché ad altre tre persone, i complici che avevano sottratto il minore alla madre, e con cui era fuggito a bordo di un furgone. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle ore 20:00 di ieri sera, e padre e figlio sono stati individuati su un treno in una località lungo il confine fra l’Ungheria e la Romania, quando di fatto si stava per concludere il lungo viaggio iniziato in Italia tre giorni prima.

Il minore è stato posto sotto protezione mentre il padre è stato arrestato. Il rapimento era stato effettuato martedì mattina attorno alle ore 8:00, quando la madre del piccolo stava portando il bimbo all’asilo a Mortise: appena uscita di casa, in via Salandra, le si è però presentato davanti un van Mercedes Vito di colore nero, da cui sono scesi tre uomini, due dei quali l’hanno scaraventata a terra e le hanno rubato il telefonino, mentre il terzo, il papà, ha preso il bimbo prima di fuggire a bordo del Vito.

BIMBO RAPITO A PADOVA RITROVATO: I PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA DEL PADRE

A quel punto è scattata la denuncia ed è stata attivata l’interpol, la polizia internazionale, nel frattempo il furgone è stato in seguito rilevato in tangenziale a Padova e poi più tardi nei pressi di un piccolo albergo della zona. Del gruppo se ne erano perse le tracce ma dopo ore di ricerca l’uomo è stato trovato con il bambino quando era ormai ad un passo dalla meta.

Bogdan Hristache appartiene ad una famiglia rumena che un tempo era nomade, e che ora vive in una mega villa di tre piani a Bucarest. Già più volte l’uomo aveva avuto guai con la giustizia fra cui quelli più gravi a settembre del 2012, quando aveva appena 22 anni: durante alcuni screzi fra famiglie rom aveva dato fuoco ad un’auto e ferito un uomo a coltellate.

