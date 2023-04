“Biocarburanti? Va valutato l’impatto ambientale”/ Pichetto Fratin: “Sugli e-fuel…”

Il ministro dell’ambiente, Pichetto Fratin, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino Cinque News. Le sue prime parole sono state per l’orsa JJ4, che è stata catturata dopo aver ucciso il povero Andrea Papi. Ora bisognerà capire se sarà abbattuta o meno e a riguardo l’esponente del governo Meloni ha spiegato: “Con l’orsa JJ4 cosa è giusto fare? Ho sentito un dibattito che si allarga al dire che dobbiamo tutelare la vita dell’uomo, alla Costituzione italiana. Dall’altra parte mi trovo nelle condizioni come ministro dell’ambiente di aver istituito un tavolo che riguarda JJ4 ma più in generale il numero degli orsi. L’Ispra ha espresso parere favorevole all’abbattimento. L’orsa si trova nelle condizioni di quell’orso che andava abbattuto 4 anni fa poi non è stato abbattuto. E’ una scelta dell’uomo di ripopolare con gli orsi i boschi del Trentino”.

Madonna di Trevignano/ “Veggente Gisella è tornata a casa, ecco dove si trovava”

L’intervista è quindi virata sui bio-carburanti alla luce dell’addio dei motori termici a benzina e diesel dal 2035. A riguardo Pichetto Fratin ha spiegato: “La questione riguarda l’emissione, quanto rilasciano nell’aria. La lotta al cambiameto climatico passa dalla decabornozzazione che dobbiamo portare avanti con tutta la determinazione ed è stato ribadito anche nel G7 in giappone dove sono stato fino all’altra sera. Sulle questione di e-fuel o biocarburanti noi sosteniamo che gli ultimi vadano valutati complessivamente dalla produzione fino all’utilizzo rispetto alla loro neutralità. Qualora si dimostrassero non a impatto zero a quel punto abbandoneremmo questa strada”.

Alice Neri/ Marito Nicholas: "Terzo uomo andava attenzionato meglio, ho sospetti..."

PICHETTO FRATIN: “IL NUCLEARE FONDAMENTALE PER RAGGIUNGERE LA NEUTRALITA’”

Pichetto Fratin ha aggiunto: “L’UE ha aperto la porta a Germania e non all’Italia? in quel momento la certezza era sui sintetici che non esistono ancora ne tanto meno sono neutri. I bio carburanti cominciano ad esservi e si tratta di dimostrare siano neutri. Vi sono anche pressioni dei vari Paesi, posizione politiche da parte della commissione, di maggioranze che si vanno formando, non dobbiamo sottacere che siamo ad un anno dalle elezioni europee dove le maggioranze possono cambiare. Gli elementi che fluiscono da un’assemblea del consiglio europeo sono tanti”.

Sangiuliano “Cucina italiana sarà patrimonio Unesco”/ “Sanzioni agli ambientalisti…"

Conclusione sull’uso del nucleare: “Sono favorevole decisamente al nucleare credo che la neutralità da raggiungere nel 2050, per cui siamo decisamente impegnati, si possa raggiungere in gran parte con le rinnovabili, ma senza il nucleare non si riesce a raggiungere, è la conclusione del G7 e anche del prossimo G20, parlo globalmente. Questa è la posizione del governo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA