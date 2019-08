BIONDO, PANTALONI ABBASSATI SU INSTAGRAM/ L’ironia dei fan: “Ma una cintura…?”

Scivolone stilistico per Biondo, che su Instagram posta una foto in cui la sua mise è piuttosto sciatta. Abituati a vederlo come “l’angelo” di Amici, per via della sua caratteristica chioma quasi bianca, fa strano quando Biondo tira fuori il suo animo da ribelle e inizia ad atteggiarsi come tale. Tra i rapper, quella dei pantaloni a vita bassa (meglio: abbassati) è praticamente una moda. Biondo non fa eccezione, con un look a dir poco sbarazzino che lui tuttavia definisce “impeccabile”. “Che te la metti a fare la cintura, se non ti serve a niente?”, chiede a ragione un fan. I commenti sono pressoché tutti ironici: “È per l’outfit”, spiega qualcuno, “fa più chill”, completa qualcun altro. I follower lo rimproverano e lo invitano a contenersi. Tanti i sarcastici: “Ormai la cintura la puoi pure buttare”, “è molto utile”. Pantaloni a parte, non mancano gli apprezzamenti generici. E compare pure qualche critica: “Sei pallido, vai al mare!”. Ma anche questo fa certamente parte di una scelta di look ben studiata.

Tutti i progetti di Biondo

In questi giorni, Biondo è impegnato nelle riprese di È per il tuo bene, il film diretto da Rolando Rovello che vanta un cast d’eccezione (Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi e Matilde Gioli). Si tratta del suo esordio cinematografico, che avviene contestualmente alla stesura del nuovo album. Su Instagram parla di tutti i progetti in cantiere: “Sono ancora molto ispirato, sto scrivendo un nuovo album, lavorando a progetti cinematografici e soprattutto non ho mai perso di vista chi sono e da dove vengo. Preparatevi perché la nuova stagione sarà un vero e proprio lusso, le chiacchiere stanno a 0 e metteranno sempre in discussioni i miei metodi, ci ho fatto l’abitudine. Ma il viaggio continua, il viaggio non si è mai fermato perché ho sempre la stessa fame di 5 anni fa, credetemi”.

