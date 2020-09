Birmingham, diverse persone accoltellate/ “Pugnalate al collo e insulti razzisti”

Sono diverse le persone che sono state accoltellate in quel di Birmingham, in Inghilterra, nella nottata appena passata, quella fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Come riferito dal’edizione online di Repubblica, la polizia locale ha parlato di “grave episodio”, con gli agenti che sono stati allertati subito dopo la mezzanotte per un accoltellamento, a cui ne sono susseguiti altri nel giro di pochi minuti e sempre nella stessa zona. “Siamo a conoscenza di un certo numero di persone ferite – ha specificato a riguardo una fonte della West Midland Police – ma non possiamo dire quante, né la gravità delle ferite”. Subito è scattata un’indagine, ma al momento le forze dell’ordine non si sono sbilanciate sulla matrice degli eventi, anche se il sindaco di West Midlans, Anddy Street, ha spiegato che tutti gli episodi sono collegati fra loro, anche se la motivazione è ancora sconosciuta. Il tabloid Mirror ha cercato di fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda, spiegando che una donna avrebbe riportato delle ferite molto gravi, mentre due persone sarebbero state pugnalate al collo.

BIRMINGHAM, ACCOLTELLAMENTI IN CENTRO: PARLA LA TESTIMONE

Gli agenti intervenuti sul posto hanno isolato alcune strade che si trovano attorno a Hurst Street ed hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e soprattutto a tenersi lontana dalla zona incriminata. La stessa polizia ha poi postato alcuni aggiornamenti su Twitter, spiegando che il primo episodio si è verificato attorno alla mezzanotte e trenta al centro di Birmingham, e subito dopo altri episodi sono stati segnalati nella stessa area nel giro di pochi minuti. L’area segnalata dalla BBC sarebbe quella nota come Gay Village, dove si trovano diversi locali con tavoli in strada. Sempre all’emittente britannica ha parlato una testimone, Cara, che ha raccontato di un’enorme rissa con coltelli, “un gruppo di ragazzi contro un altro” e di aver udito “insulti razzisti”. E ancora: “C’erano tante persone che si prendevano a pugni e la gente usciva dai pub e dai locali a vedere cosa succedeva. Lavoro da due anni in un locale e di risse ne ho viste tante ma mai come stanotte, l’atteggiamento era diverso”.



