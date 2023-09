Birra fa bene alla salute/ Lo studio: “Rinforza il sistema immunitario e l’intestino”

Bere birra può fare bene alla salute dell’intestino e può rafforzare il sistema immunitario: a dimostrarlo è un recente studio basato sulla revisione di vari esperimenti su animali e umani. Questo riconosce che i presunti benefici dell’alcol sulla salute “sono controversi”, ma afferma che un consumo ragionevole ha un “effetto positivo sulla regolazione della funzione immunitaria umana”. Secondo i ricercatori, bere una pinta di birra rafforza il sistema immunitario del corpo grazie a una raccolta di batteri salutari che apportano benefici all’intestino.

Tre “ingredienti”, polifenoli, fibre ed etanolo, aiutano a controllare e potenziare il sistema immunitario. Una combinazione di questi ingredienti e la loro interazione con il microbioma intestinale permette alla birra di esercitare “effetti simili o addirittura maggiori rispetto ai probiotici”. Le prove a sostegno di questa tesi, però, sarebbero contrastanti: secondo alcuni esperti non ci sarebbe nessun beneficio. “Quando la birra viene consumata con moderazione, i fenoli e gli altri nutrienti in essa contenuti vengono fermentati e scomposti dalla comunità microbica che risiede nello strato esterno della mucosa dell’intestino” si legge nell’ultimo studio citato da The Daily Telegraph.

Lo studio non mette d’accordo

Secondo il professor Naveed Sattar, docente di salute cardiovascolare e metabolica presso l’Università di Glasgow, la revisione “non coglie il quadro più ampio”. Ha aggiunto: “È vero che alcuni degli ingredienti contenuti nella birra possono avere effetti positivi sulla salute, ma sono facilmente superabili dall’alcol stesso”. L’analisi, pubblicata sulla rivista Frontiers in Nutrition, sostiene che la birra possa combattere il raffreddore e a ridurre il rischio di malattie cardiache, morbo di Alzheimer, cancro e diabete. “Il rischio di morte è inferiore nei bevitori leggeri e moderati e aumenta nei bevitori pesanti”, si legge nello studio.

Tuttavia, il professor Sattar ha affermato: “Qualsiasi quantità di alcol aumenta il rischio di cancro e la pressione sanguigna e l’evidenza che qualsiasi bevanda alcolica faccia bene al cuore semplicemente non è vera. Articoli come questo non riescono a cogliere il quadro generale e una base di prove più ampia, purtroppo”. Secondo la ricerca, i benefici per la salute potrebbero estendersi anche alla birra analcolica perché “possono stimolare lo sviluppo di un microbiota sano”. Gli autori hanno affermato infine che le cosiddette “birre salutari”, realizzate arricchendo la bevanda con fibre, antiossidanti e probiotici, “fornirebbero benefici per la salute”.











