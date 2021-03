Bisceglie, abusivi occupano casa di anziana malata di Covid/ “Fanno tutti così”

Nonostante l’emergenza coronavirus in corso ormai da un anno, si moltiplicano i casi di case occupate dagli abusivi. Uno degli ultimi episodi è stato registrato a Bisceglie, provincia di Barletta-Andria-Trani: una famiglia si è impossessata dell’abitazione di un’anziana di 73 anni, lontana da casa per motivi di salute. La donna, infatti, era a Milano per curarsi dopo l’infezione da Covid-19.

Cosenza, investe e uccide il fratello/ "Vittima aveva relazione con la nipote 22enne"

Un alloggio popolare degli anni Sessanta “vittima” degli abusivi che ha attirato l’attenzione di Fuori dal coro, che ha ricostruito la vicenda e tentato di parlare con gli abusivi. Un tentativo vano, considerata l’aggressione prima verbale e poi fisica da parte degli abusivi. Dopo una serie di insulti, l’inviato del programma di Mario Giordano è stato attaccato con una scopa ed è anche stato raggiunto da un ceffone. Ma non è finita qui…

Michela Morellato, molestie generale Usa “caso al Senato americano”/ “C’è tensione…”

Bisceglie, abusivi occupano casa di anziana malata di Covid

In un secondo momento, gli abusivi di Bisceglie hanno accettato di parlare con un’altra giornalista di Fuori dal coro, proponendo fantasiose ricostruzioni dell’accaduto – pensiamo all’inesistente aggressione da parte della troupe – e rivendicando: «Non è legale, non è giusto o è giusto, comunque io l’ho occupata l’abitazione abusivamente. E non ci esco, non ci esco per nessun motivo al motivo. Non sono né la prima né l’ultima. Qui sono tutti abusivi, qui nessuno ha un contratto. Mia madre da sette anni ha fatto una occupazione abusiva». Fuori dal coro ha sottolineato che la famiglia abusiva è già nota a Bisceglie: la donna intervistata ha ammesso che questa è la seconda volta che occupa un’abitazione, poichè «la prima volta non è andata bene nel centro storico». Il sindaco Angelantonio Angarano ha spiegato: «Il caso è già all’attenzione delle istituzioni, stiamo già lavorando per capire qual è il percorso». Le istituzioni in queste ore stanno capendo che cosa fare, il prefetto è al lavoro insieme agli assistenti sociali, considerando che di mezzo c’è anche un minore: stanno valutando se uno sgombero o fornire una soluzione alternativa.

LEGGI ANCHE:

Franco Battiato, come sta?/ Voci su malattia nel suo compleanno, via da Facebook da..

© RIPRODUZIONE RISERVATA