Biscottificio Casilino, Boss in incognito 2023: cosa tratta?/ Sede a San Cesareo

Biscottificio Casilino a Boss in incognito 2023

Sarà il Biscottificio Casilino l’azienda protagonista della puntata di Boss in Incognito 2023 di questa sera, lunedì 30 gennaio. Un’azienda di riferimento non solo per il territorio locale, a Roma e nel Lazio, ma anche a livello internazionale per le esportazioni prodotte. Il Biscottificio Casilino nasce come piccola pasticceria, per l’iniziativa di Daniele Masella che è rimasto al timone dell’azienda dopo essere partito come negozio artigianale ed essersi progressivamente sviluppato negli anni fino ad essere arrivato alla produzione industriale.

Nel corso degli anni Daniele Masella ha riscontrato un successo sempre più grande nella vendita dei suoi prodotti e ha deciso di ampliare la rete vendita riuscendo ad arrivare anche sul mercato nazionale ed europeo, dunque alla vendita artigianale si è affiancata quella all’ingrosso: i cittadini romani possono ancora recarsi al Biscottificio Casilino per acquistare i dolci del giorno appena sfornati, ma l’azienda si è sviluppata con camion che partono ogni giorno verso l’Italia e l’Europa per gli ordini che arrivano per la produzione all’ingrosso.

Biscottificio Casilino, una piccola storia di successo

Nella puntata di oggi di Boss in incognito 2023 il Biscottificio Casilino sarà lo scenario in cui il capo dell’azienda, Daniele Masella, si intrufolerà tra i dipendenti e senza farsi riconoscere lavorerà assieme a loro, cercando anche di capire quelle che sono le dinamiche della sua stessa azienda, ricevendo magari anche qualche sorpresa. A supporto del boss ci sarà come al solito Max Giusti che si presenterà in azienda per lavorare in incognito insieme a Badarà per mettersi alla prova e preparare l’impasto e la farcitura delle crostatine. Il Biscottificio Casilino si trova a San Cesareo, comune di circa 16.000 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale e l’azienda è diventata col tempo anche un importante punto di riferimento per il territorio, sviluppando anche un tessuto occupazionale importante.

