Boss in incognito 2024: cosa va in onda oggi 18 novembre

Oggi, lunedì 18 novembre 2024, in prima serata su Raidue, torna in onda Boss in incognito con la replica della puntata trasmessa il 21 giugno 2022 dedicata a Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza. A raccontare l’avventura del boss che, per qualche giorno, toglie i panni del manager per indossare quelli del dipendente, è Max Giusti che, non solo si emoziona nell’ascoltare i racconti degli operai che si relazionano al boss ma si trasforma, a sua volta, in operaio per aiutare il boss nella sua missione.

La puntata di Boss in incognito in onda questa sera si svolge nelle zone di Goria dove si trova la Megic pizza, azienda che ha circa settanta dipendenti e produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti.

Boss in incognito 2024: cosa accade nella puntata dedicata a Megic pizza

Nella puntata di Boss in incognito in onda questa sera, Gerardo Acampora si mette in gioco abbandonando il ruolo di amministratore delegato di Megic Pizza per vedere da vicino cosa accade nella propria azienda e come si comportano i suoi dipendenti durante le varie fasi produttive. Il boss, nella sua settimana da dipendente, lavorerà con Alexandru che gli mostrerà come imballare le pizze.

Da Tatiana imparerà a preparare gli ingredienti necessari per la pizza mentre Pina gli mostrerà come confezionare le pizze sottovuote. Anche Max Giusti scenderà in campo trasformandosi in Pasquale da Napoli che affiancherà prima Alessandro, nella preparazione dell’impasto e nella spianatura delle pizze, e poi Dorotea che gli insegnerà come farcire manualmente le pizze.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito

La prima serata del lunedì continua ad essere dedicata a Boss in incognito che può essere visto in diretta televisiva a partire dalle 21.20. Grazie a Raiplay, invece, disponibile sia come sito che come applicazione, è possibile seguire la diretta streaming del docu-reality contemporaneamente alla diretta televisiva. Con Raiplay, inoltre, è possibile rivedere anche tutte le puntate già trasmesse di tutte le varie stagioni.

