Black Friday 2019 è oggi: sconti e offerte/ Da Amazon a eBay: caccia al regalo tech

Da settimane non si fa che parlare del fatidico Black Friday 2019. La giornata dedicata ai saldi, agli sconti e alle promozioni e che aprirà ufficialmente alla corsa allo shopping prenatalizio è finalmente arrivata e ricorre oggi, venerdì 29 novembre. Come da tradizione, infatti, il Black Friday ricorre esattamente il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento che si è celebrato proprio ieri. Il giorno successivo al Thanksgiving Day, inoltre, dal 1952 è considerato anche l’inizio dello shopping natalizio. In merito alle sue origini – che restano ad oggi incerte – si suppone che il riferimento del nome sia ai libri contabili dei commercianti che passavano dal colore rosso, indice di perdite, al nero, sinonimo di guadagni. Il Black Friday, dunque, tradizionalmente indicherebbe proprio il giorno dei grandi guadagni per i commercianti. Ed oggi potrebbe rivelarsi davvero così sopratutto per le grandi catene che ormai da settimane annunciano l’arrivo sui propri portali (e non solo) di occasioni imperdibili. Saranno tanti, infatti, i prodotti in vendita a prezzi più o meno vantaggiosi e che vale la pena cogliere al volo, soprattutto per chi intende approfittare della giornata per iniziare ad acquistare i primi regali di Natale per parenti ed amici.

BLACK FRIDAY 2019: LE MIGLIORI OFFERTE AMAZON

C’è chi già alla vigilia del Black Friday 2019 è riuscito ad accaparrarsi le migliori offerte terminando lo shopping ancor prima della giornata dedicata ai grandi sconti. In tanti, invece, hanno deciso di attendere il giorno clou, quando sui principali siti e-commerce fioccheranno imperdibili promozioni da cogliere al volo. Amazon resta per antonomasia il principale sito sul quale recarsi, a caccia di occasioni da cogliere al volo. Prima di scoprire le offerte più interessanti del momento ricordiamo che gli sconti non chiuderanno i battenti nella giornata di venerdì ma andranno avanti anche dopo, nel weekend, e in particolare nella giornata del lunedì in occasione del fatidico Cyber Monday. Per giorni la sezione Offerte di Amazon ci ha deliziato con alcuni prodotti in promo. Quali sono state le offerte più amate dell’ultima settimana? Gli utenti Amazon hanno apprezzato particolarmente il prezzo interessante della scopa elettrica senza fili del marchio Hoover, a 99 euro anziché 249,99 euro. Bellissime anche le cuffie JBL al prezzo speciale di 27,99 euro anziché 49,99, così come il calendario dell’avvento Amazon beauty a 39 euro invece che 69. Tante idee regalo per tutti i gusti e che in vista del Natale potrebbero fare la felicità di tanti… a prezzi “mini”.

LE PROMO SU EBAY E ALTRI STORE

Per molti il Black Friday è sinonimo di regalo tech a prezzi interessanti. In parte è così ma non solo. Oltre a fare un salto sul colosso dell’e-commerce, infatti, sarà possibile sbirciare anche su altri siti come eBay, dove non mancheranno offerte interessanti da confrontare con quelle presenti su Amazon prima di mettere nel carrello l’oggetto desiderato. Se, infatti, l’aspirapolvere Dyson di ultima generazione su Amazon risultava introvabile, su eBay è invece disponibile al prezzo bomba di 579,99 euro. Tra gli altri siti tech da tenere sotto mano, anche Unieuro, ePrice e Euronics, dove le promozioni sono partite da giorni. Ma il Black Friday culminerà oggi anche sui maggiori store di abbigliamento e cosmetici, il reparto forse più ambito dalle donne. Zalando, Asos e Tezenis proporranno per la giornata odierna sconti incredibili ma non saranno i soli. Vans, North Face, Timberland, Napapijri, Eastpak, Kipling, Lee e Wrangler sono pronti a sorprendere con sconti fino al 70%, ciascuno sul proprio sito. Su Douglas, infine, si potrà ottenere il 30% di sconto a fronte di una spesa di 99 euro per ulteriori regali da mettere sotto l’albero.



