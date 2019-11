BLACK FRIDAY 2019, SCONTI E OFFERTE/ Su Volotea voli a 5 euro, prezzaccio iPhone 11

Tanti i prodotti in offerta e in sconto per il Black Friday 2019, e non mancano anche i servizi. Da segnalare, ad esempio, l’interessa promozione messa in atto per il venerdì nero da parte della compagnia aerea low cost, Volotea. L’azienda spagnola che ha base anche a Genova, ha deciso di offrire dei voli a partire da soli 5 euro, praticamente quanto un viaggio in bus, e poco più di un biglietto della metro. Si tratta di voli che partiranno da aeroporti italiani ma anche europei, fino ad un massimo di 100mila posti disponibili. Potrebbe essere quindi una ghiotta occasione per approfittare dell’offerta low cost nel caso steste programmando un volo per le prossime settimane. Oltre ai biglietti a 5 euro, in vendita anche quelli a 9, 15 e 19 euro, prezzi comunque modici. Si segnala, ad esempio, l’opzione Genova-Madrid a 30 euro. Per quanto riguarda altri prodotti in sconto per oggi, segnaliamo il Samsung Galaxy S10 da 128 Gb a 399 euro da Euronics, mentre l’IROBOT Roomba e5, aspirapolvere super intelligente, lo troverete da Mediaworld a 289 euro anziché 429. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BLACK FRIDAY 2019, I PRODOTTI IN PROMOZIONE QUEST’OGGI

Proseguiamo il nostro focus sui migliori prodotti in promozione per questo Black Friday 2019. Ormai ci siamo, domani sarà il grande giorno, il venerdì nero degli sconti e delle offerte, e sono moltissimi i punti vendita sia fisici quanto online che stanno “saldando” la propria merce da giorni. Partiamo con Amazon, e cominciamo con un’ottima scheda di memoria da 400 Gb San Disk, scontata a 69 euro invece che i soliti 118, per un risparmio di ben 49 euro. Se invece voleste acquistare le mitiche Beats, cuffie di altissimo livello, fra le migliori in circolazione, troverete le Dr Dre wireless Studio3 al prezzo di 239 euro, con ben 110 euro di sconto. 101 euro di sconto, invece, per lo Huawei P30, con l’aggiunta della cover protettiva (in vendita a 449 euro), mentre per l’ottimo Oppo Reno Z da 128 Gb, basteranno 209 euro (70 euro di sconto da Unieuro).

BLACK FRIDAY 2019: IPHONE, IMAC, DYSON…

Hdblog segnala anche numerose offerte sui tanto ambiti prodotti Apple, a cominciare dall’iPad Pro 11 2018, versione wi-fi da 64 Gb, a 739 euro, con 110 euro di sconto, mentre per l’iMac 21.5 pollici del 2017, serviranno 989 euro, rispetto al solito prezzo di listino da 1199. Immancabile fra i prodotti in offerta anche la splendida aspirapolvere Dyson V10 Animal, proposta sempre da MW a 369 euro, con 130 euro di sconto, mentre se voleste acquistare l’iPhone 11 da 64Gb lo troverete a 669 euro, nei colori verde, viola, nero e giallo, senza dubbio il prezzo più basso in circolazione in quanto all’ultimo melafonino, tenendo conto che su Amazon costa 10 euro in più. Sempre sul portale di Jeff Bezos, infine, interessante anche il computer portatile di casa Microsoft, Surface 3, a 1099 euro, con ben 300 euro di sconto.



