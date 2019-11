Black Friday 2019, offerte e sconti/ Amazon e i buono sconto da 5, 7, 10 e 15 euro

Quale modo migliore per fare acquisti durante il Black Friday 2019, se non con dei buoni sconto? In poche parole potremo usufruire di una doppia offerta, che ovviamente non può che attirare la vostra e la nostra attenzione. A riguardo vanno segnalate una serie di iniziative su Amazon, il luogo dove si daranno vita alle maggiori transazioni in occasione del venerdì più nero dell’anno. Il portale di e-commerce più famoso al mondo, per incentivare le vendite in questo periodo, ha promosso alcuni buoni sconto davvero interessanti, utilizzabili anche il prossimo 29 novembre, a cominciare dalla promo che permette di ottenere 7 euro di sconto, in cambio di una spesa di almeno 20 euro su una serie di libri selezionati dallo stesso sito di Jeff Bezos. Il voucher sarà ovviamente digitale, e permetterà di ottenere un codice via email da inserire poi al momento del successivo acquisto. Una promo molto interessante visto che è valida su circa 200mila libri e ce ne è di tutti i generi.

BLACK FRIDAY 2019: 10 EURO DI SCONTO SU 30 EURO DI ACQUISTI PER LA CASA

Altra promo da tenere in considerazione, e decisamente semplice, è quella riguardante l’associazione del proprio account Amazon ad una carta di credito Visa: una volta eseguita questa semplice mossa, il vostro conto aumenterà immediatamente di 5 euro. Un’iniziativa che merita senza dubbio attenzione, anche perché costa davvero zero. Amazon ha pensato anche agli studenti universitari, ed in questo caso ha dato vita alla seguente promo: spendendo almeno 50 euro in libri di testo, si potrà ottenere un buono da ben 15 euro, utilizzabile fino al 14 gennaio 2020. L’iniziativa sarà valevole fino a sabato 30 novembre, giusto in tempo per il famoso Black Friday 2019. Infine una promo rivolta soprattutto alle famiglie e al gentile sesso: tutti gli amanti dei prodotti per la casa, potranno ottenere 10 euro di buono ogni 30 euro spesi, per uno sconto pari al 33%. Il codice sarà ottenibile fino al 22 novembre, ma spendibile entro il primo gennaio successivo.

