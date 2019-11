Black Friday 2019, sconti e offerte/ Unieuro: solo oggi -22% su tutti i prodotti!

All’inizio ufficiale del Black Friday 2019 manca ancora qualche giorno ma ormai dalla scorsa settimana su molti e-commerce sono iniziate le anteprime di sconti e promozioni in attesa del grande giorno: venerdì 29 novembre. La giornata di oggi però è da segnare in calendario per coloro che sono a caccia di sconti ed offerte soprattutto nel settore tecnologico e dei piccoli e grandi elettrodomestici. Solo questo lunedì 11 novembre, infatti, a partire dalle ore 8.30 su Unieuro si rinnova la giornata “11.11” che permette di poter usufruire di uno sconto del 22% su tutti i prodotti presenti sia online che nei negozi fisici Unieuro. Si tratta cioè del taglio dell’Iva che però sarà applicato solo sui prodotti a partire da 299 euro. Chi, però, è intenzionato ad effettuare degli acquisti importanti, allora potrà usufruire degli sconti da capogiro. In primo piano subito nella home del noto e-commerce, spunta ad esempio un Tv Phiplips 4K Oled+ a 55 pollici con audio Bowers & Wilkins al prezzo di 1.111 euro anziché 1.799. Qui si è voluto ribadire la data odierna “11.11” che ritorna nel prezzo finale del prodotto, solo per oggi in sconto del 38%.

BLACK FRIDAY 2019 IN ANTICIPO CON UNIEURO

Se si sbircia con attenzione nel sito Unieuro, in attesa del Black Friday 2019 sono numerose ed interessanti le altre offerte proposte ogni giorno ai propri clienti. Queste si concentrano in modo particolare su Tv Ultra HD e Pc, sia portatili che desktop a prezzi strepitosi. Ovviamente sono proprio i prodotti tech a fare maggiore gola in concomitanza con i grandi sconti offerti annualmente dal Black Friday, ma non mancano offerte anche su grandi elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi. Intanto, per poter sfruttare al massimo l’iniziativa di Unieuro con -22% su tutti i prodotti, questa sarà applicata direttamente in carrello su tutti i prodotti selezionati ma con una spesa minima di almeno 299 euro, quindi cumulabile con più acquisti, purché il totale sia pari almeno a quanto indicato. Dalla promo odierna però, Unieuro esclude i preorder e il TV Philips 55 OLED 903. Su tutto il resto, invece, ci si potrà sbizzarrire! Un esempio su tutti? Se siete a caccia di un iPhone (ad eccezione degli ultimi modelli non presenti sul sito), potrete valutare l’acquisto di un iPhone XR da 64GB bianco al prezzo iniziale di 739 euro. Una volta messo nel carrello però, vi ritroverete una piacevole sorpresa, ovvero il prodotto scontato di 162,58 euro, per un prezzo finale di 576,42 euro.

