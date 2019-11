Black Friday 2019, offerte e sconti/ Smartphone, vestiti e… arriva il venerdì nero

Scatterà il 29 novembre il prossimo Black Friday 2019. Come ogni anno, anche quest’anno tornerà il “venerdì nero” degli sconti, giorno in cui potremo acquistare i prodotti desiderati in forte “ribasso” rispetto al normale prezzo di listino. Il fenomeno del Black Friday era giunto in Italia in maniera marginale inizialmente, coinvolgendo in particolare gli store online, per poi esplodere definitivamente anche nei negozi fisici. Ora pressoché tutti gli esercenti, dai più piccoli ai megastore, attuano promozioni per il grande giorno, e spesso e volentieri i centri commerciali modificano gli orari di apertura e chiusura, proseguono poi gli sconti per il weekend successivo. Difficile capire quali iniziative verranno promosse da qui a 24 giorni, fatto sta che le grandi catene di elettrodomestici hanno cercato di anticipare qualcosa con una serie di teaser.

BLACK FRIDAY 2019: I TEASER DI MEDIAWORLD E UNIEURO

Come ricorda Scuolazoo, Mediaworld, ad esempio, fa sapere che ci saranno «una serie di offerte lampo, promozioni e sconti imperdibili su tantissimi prodotti di tecnologia ed elettronica, smartphone, TV, elettrodomestici e molto altro ancora, acquistabili online o in negozio». Simile Unieuro, che promette «Sconti, promozioni, deal imperdibili». Il 29 saranno numerosi coloro che approfitteranno degli sconti per assicurarsi l’oggetto desiderato da tempo, o magari, per effettuare i regali di Natale, quando mancherà meno di un mese alle festività. Fra gli oggetti più ricercati vi saranno in primis quelli tecnologici, a cominciare dagli smartphone, passando per i personal computer e le console dei videogame. Ovviamente moltissimi coloro che acquisteranno vestiti scontati, in particolare nelle principali catene leggasi H&M, Zara e Primark. Infine, non mancheranno coloro che acquisteranno servizi, come ad esempio biglietti aerei, crociere e viaggi. Come al solito il consiglio quando si vuole acquistare un prodotto in saldo è sempre quello di informarsi bene prima di farsi attrarre da una super offerta, che magari tanto super non è. Spesso e volentieri si tende infatti a mostrare un prezzo eccessivamente ribassato, quando in realtà lo sconto applicato è del 10% 20%, o addirittura pari a zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA