Black Friday 2019: offerte e sconti/ Super promozioni Mediaworld e Amazon

E’ scattato il countdown in vista del Black Friday 2019, ma sconti e offerte non mancano. I colossi del web, ma non solo, hanno dato il via alle prime promozioni e il volume di affari è già notevole. Mancano venti giorni alla fatidica data del 29 novembre ma vi abbiamo già riportato alcune interessanti proposte: ovviamente resta preponderante il ruolo dell’elettronica, ma è possibile approfittare di ottime offerte anche in altri settori come l’abbigliamento e la casa. Amazon si candida a recitare un ruolo da protagonista per il Black Friday, che potrebbe iniziare con qualche giorno d’anticipo: il colosso americano negli ultimi anni ha lanciato la Black Friday Week, con offerte giornaliere e sconti lampo che hanno avuto grande fortuna. Poi, il 30 novembre e il 1° dicembre appuntamento con il Black Weekend, senza dimenticare il Cyber Monday in programma lunedì 2 novembre 2019. E attenzione ai primi sconti: sono stati infatti attivate promozioni per Amazon Music, un buono sconto Amazon.it da 10 euro e uno sconto di 20 euro sui giochi Nintendo Switch.

BLACK FRIDAY 2019, OFFERTE E SCONTI: PROMOZIONI MEDIAWORLD

Amazon ma non solo: in vista del Black Friday 2019 anche Mediaworld è sceso in campo per offrire una promozione degna di nota. L’iniziativa si intitola “Sconto subito WOW” e permette di poter ottenere uno sconto immediato nel carrello fino a 400 euro sulla spesa effettuata. Come spiegato dall’azienda di elettronica, è possibile acquistare uno o più prodotti compatibili con la promozione, che verranno poi scontati in base alla fascia di prezzo: uno sconto di 25 euro con una spesa minima di 250 euro, uno sconto di 100 euro con una spesa minima di 500 euro, uno sconto di 200 euro con una spesa minima di 1000 euro e uno sconto di 400 euro con una spesa minima di 2000 euro. Per poter accedere a questa interessante promozione c’è tempo fino a lunedì 11 novembre 2019 e le categorie comprese nell’offerta sono le più interessanti: dagli smartphone ai computer, passando per tv ed elettrodomestici.

