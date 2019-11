Black Friday 2019, sconti e offerte/ Amazon e non solo: Euronics già nel venerdì nero

Un altro giorno in meno al Black Friday 2019. Il prossimo 29 novembre scatterà il venerdì nero, una lunga giornata di sconti, offerte e saldi, a cominciare dal noto sito di e-commerce Amazon, che sarà ovviamente assaltato in massa fra tre settimane e un giorno. Nel frattempo sono numerose le catene di grandi elettrodomestici che hanno già iniziato a promuovere prodotti in offerta, preparando appunto i clienti in vista della super giornata di sconti. Fra questi troviamo Euronics, nota catena nazionale di beni di elettronica, che ha appunto lanciato il nuovo volantino “E’ già Black Friday”. Si tratta di una serie di promozioni rivolte ai propri clienti, con la formula più spendi e più risparmi, ovvero, in base ad un tot numero di acquisti, si potrà ottenere un buono sconto di una certa cifra. Nel dettaglio, la promozione prevede uno sconto di 30 euro su una spesa di almeno 300 (10%), uno di 100 su una di 600 (circa il 17% di sconto), quindi 200 su 1000 euro (20%), e infine, 500 euro su una spesa minima di 2000 (scontro del 25%).

BLACK FRIDAY 2019, SCONTI E OFFERTE: L’INIZIATIVA DI EURONICS

In base a quanto si legge sullo stesso volantino, “Promozione valida per l’acquisto di tutti i prodotti e di uno soltanto fra: pc, notebook, tablet, smartphone, console e prodotti Apple“, di conseguenza, se voleste acquistare un iPhone, potrete farlo solamente una volta sola, o eventualmente in diverse spese. Resta il fatto che facendo un breve calcolo, un iPhone 11 dal costo di circa 1000 euro, lo pagherete attorno agli 800, una promozione sicuramente interessante. Ma eventualmente si potrà sfruttare il volantino “E’ già Black Friday” anche per altri prodotti, come ad esempio le console dei videogiochi, fra i regali più gettonati in vista del prossimo Natale, o ancora dei grandi elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici, frigo e via discorrendo. Un’iniziativa senza dubbio meritevole d’attenzione, che punta ad aumentare le vendite, anticipandole in vista del prossimo 29 novembre.

