Black Friday 2019, sconti e offerte/ Expert anticipa i saldi: iPhone, tv, tablet…

Prosegue il conto alla rovescia verso il 29 novembre, l’ultimo venerdì del mese nonché il Black Friday del 2019. Mancano esattamente 23 giorni al grande evento, e sono in molti coloro che stanno già aggiornando le proprie wishlist, le liste dei desideri, speranzosi di poter acquistare il prodotto desiderato in forte sconto. A farla da padrona durante il venerdì più nero dell’anno saranno ovviamente i siti di e-commerce, a cominciare da Amazon, il portale di vendita più famoso al mondo la cui associazione con il Black Friday è ormai cosa naturale. Ma non mancheranno ovviamente sconti anche da altre parti, a cominciare dalle grandi catene di elettrodomestici, come ad esempio Expert, che ha deciso di anticipare in qualche modo il 29 novembre, attraverso un volantino ricco di grandi offerte e prezzi scontati. Ad esempio è possibile trovare il Samsung Galaxy A50 a 299 euro invece che al solito prezzo di listino da 359 euro.

BLACK FRIDAY 2019, ALCUNE OFFERTE DI EXPERT

Chi invece volesse portarsi a casa una televisione esagerata, leggasi un Q50R sempre di Samsung, con tecnologia QLED da 55 pollici, potrà farlo a 2499 euro invece che i soliti 2999, per uno sconto molto interessante pari a 500 euro tondi tondi. Rimanendo in tema tv, meritevole d’attenzione anche il modello della LG OLED55C9M, con tecnologia Oled, a 1499 euro invece che i soliti 1899 euro. Non mancano altre offerte interessanti, a cominciare dai tanto desiderati iPhone, fra i prodotti più ricercati durante il periodo del “venerdì nero”; a riguardo la Expert propone l’Xs in versione Max con 256 Gb di capienza, al prezzo di 1.199 euro, mentre il P30 Pro di casa Huawei sarà in vendita a 779 euro. Infine, per quanto riguarda i tablet, interessante l’Ideapad C340 a 599 euro, a 100 euro in meno rispetto al normale prezzo di vendita. Ce ne è per tutti i gusti quindi, basta solo scegliere quale prodotto acquistare.

