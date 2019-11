Black Friday 2019, sconti e offerte/ Trony anticipa i saldi con gli “Sconti da Re”

Continuiamo il viaggio nelle promozioni in attesa del Black Friday 2019, che si terrà il 29 novembre prossimo. Come vi spieghiamo ormai da giorni, sono numerose le catene di grandi elettrodomestici che stanno preparando il terreno in vista del venerdì nero, a cominciare da Trony. E’ iniziato da ieri il volantino “Sconti da Re”, una settimana di grandi promozioni a scadenza 15 novembre, durante i quali si potranno acquistare una serie di prodotti selezionati anche a rate e a interesse zero. Sono numerosi i prodotti in offerta, fra cui computer portatili, televisori e gli immancabili smartphone. Si segnalano ad esempio il pc portatile Lenovo 330S-15ARR, venduto a 550 euro, ma anche il televisore 4K della LG, modello Electronic 49UM7100PLB, venduto a 469 euro, o ancora, un 65 pollici sempre di LG, a 799 euro.

BLACK FRIDAY 2019 SCONTI E OFFERTE: TANTI PRODOTTI IN OFFERTA DA TRONY

Per quanto riguarda lo Huawei Band 3 Pro, potrete trovarlo a 52.06 euro, mentre il monitor per il pc Acer C22-865, sarà acquistabile a 799 euro. Interessante anche il tablet del Samsung, Galaxy Tab A 10.5”, ma anche prodotti di altre categorie come il piano cottura della Indesit, modello THP 642 IX/I. Insomma, ce ne è per tutti i gusti, e basta solo scegliere. Le grandi catene stanno quindi sfruttando l’onda del mese del Black Friday per lanciare una serie di promozioni che invoglino i clienti a fare spese “pazze” anche al di fuori del venerdì nero. Offerte e sconti senza dubbio interessanti, ma la sensazione circolante è che la maggior parte della gente attenderà proprio il fatidico 29 novembre per mettere le proprie mani sull’oggetto del desiderio. Una giornata che molti dedicheranno non soltanto per fare acquisti personali, ma anche per iniziare a fare i regali di Natale, a meno di un mese dal fatidico 25 dicembre.

