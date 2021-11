Black Friday 2021 al via su Amazon/ Da oggi fino al Cyber Monday migliaia di sconti

Scatta ufficialmente oggi il Black Friday 2021 su Amazon. Nonostante al venerdì nero dell’anno manchino ancora sette giorni (cadrà il prossimo 26 novembre), il sito di e-commerce più famoso al mondo apre le danze oggi, con sconti e offerte su centinaia, anzi migliaia di prodotti appartenenti alle categorie più disparate. Il Black Friday 2021 è così iniziato (il via è partito dalla mezzanotte di ieri), e andrà avanti fino alle ore 23:59 minuti del prossimo 29 novembre.

Dieci giorni di promozioni che andranno ad includere anche il vero e proprio venerdì nero, ma anche il Cyber Monday, il lunedì “cibernetico” in cui si concentreranno in particolare le offerte sulla tecnologia, così come da tradizione per il primo giorno della settimana successivo al Black Friday. Fra le tante iniziative messe in atto da Amazon, anche i cosiddetti Lightning Deal, ovvero le offerte lampo, a tempo: si tratta, come facilmente intuibile, di una serie di sconti che vengono proposti solamente per determinate ore e in determinate fasce orarie, un metodo ovviamente per invogliare i consumatori a consultare con assiduità e frequenza il sito dello stesso e-commerco di Bezos.

BLACK FRIDAY 2021 AL VIA SU AMAZON: I VANTAGGI CON AMAZON PRIME

Per facilitarvi gli acquisti vi consigliamo di sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime, il servizio che permette di ottenere il prodotto acquistato (solamente se indicato però) nel giro di 24/48 ore dal “click”, e ciò rappresenta senza dubbio una comodità se si ha bisogno di un qualcosa di impellente.

Inoltre, l’abbonamento Amazon Prime è gratis per il primo mese e poi si può disdire, di conseguenza, si potrà decidere di attivare lo stesso appunto in occasione del Black Friday 2021 per poi “eliminarlo” dopo aver fatto gli acquisti. Vi ricordiamo che il Black Friday 2021 di Amazon va ad unirsi alle moltissime altre promozioni già attive, in particolare quelle nelle varie catene di elettronica ed elettrodomestici come Unieuro, Mediaworld, Expert, Euronics e Trony.

