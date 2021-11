Black Friday 2021/ Da Unieuro sconti e coupon sui prodotti Samsung: che prezzi

Sono tante, tantissime le offerte per il Black Friday 2021 già attive, e fra queste ve ne sono alcune molto interessanti da Unieuro, una delle catene di elettrodomestici senza dubbio più nota e diffusa nel nostro Paese. In particolare, per questo anticipo di venerdì nero (che ricordiamo cadrà il prossimo 26 novembre 2021), sono state attivate delle promozioni eccezionali per i prodotti a marchio Samsung, e precisamente per le cuffie senza fili, Galaxy Buds, e per gli orologio intelligenti, i Galaxy Watch.

Nel dettaglio si potrà ottenere, oltre al prezzo già in saldo, uno sconto immediato di 50 euro su tantissimi prodotti della nota multinazionale sudcoreana, inserendo il seguente codice sconto, “ESPERIENZAGALAXY50”. Vi basterà quindi inserire nel carrello l’oggetto desiderato, concludere l’acquisto, e prima del pagamento aggiungere appunto il “coupon”: riceverete così pressochè immediatamente lo sconto di cui sopra. Ma vediamo nel dettaglio qualche offerta di Unieuro per il Black Friday 2021, a cominciare dalla già sopra citate Samsung Galaxy Buds Live, proposte al prezzo di 44.99 euro, pari a ben il 73 per cento di sconto tenendo conto che il normale prezzo di listino e di 169.99 euro.

BLACK FRIDAY 2021, DA UNIEURO NUMEROSI SCONTI SUI PRODOTTI SAMSUNG: ALCUNI ESEMPI

Per il Black Friday 2021 in promozione anche le Samsung Galaxy Buds 2, proposte invece a 53 euro invece che 149.99 euro (-64 per cento), mentre per le Samsung Galaxy Buds Pro dovrete mettere in preventivo una spesa di 108 euro, poco meno del 50 per cento rispetto al prezzo standard, pari a 229.99 euro. Offerte, come detto sopra, anche per gli smartwatch, e in vista del Black Friday 2021 Unieuro mette in vendita il Samsung Galaxy Watch 4 con cassa da 44 millimetri a soli 177.99 euro, con uno sconto del 40 per cento rispetto al solito (229.90).

Chi invece volesse puntare al Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 42 mm, a quel punto il prezzo si alza a 231.99 euro (normale prezzo di vendita 369.90 euro, quindi -37 per cento), mentre il Samsung Galaxy Watch 4 Classic ma con cassa da 46 millimetri potrete acquistarlo a 254.99 euro, invece che 399.90 (-36%). Per tutte le offerte Black Friday 2021 di Unieuro vi mandiamo al sito ufficiale.



