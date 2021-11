Black Friday 2021/ Da Expert le “sorprese” del venerdì nero: iPhone 12 in sconto

E’ il 16 novembre, e ciò significa che al Black Friday 2021 mancano esattamente 10 giorni. Il venerdì nero cadrà infatti il prossimo 26 di questo mese ma come vi stiamo scrivendo ormai da giorni, le varie catene di elettrodomestici stanno dando vita a promozioni interessanti in anticipo, di modo da “preparare” appunto i clienti al grande giorno dello shopping. L’ultima in ordine di tempo in tal senso è quella a firma Expert che a partire dalla giornata di ieri, 15 novembre, e fino al prossimo 29 novembre, ha promosso il volantino “Sorprese Black Friday”.

Si tratta di una serie di offerte e di sconti, che come facilmente intuibile dalla data di scadenza, andranno ad abbracciare proprio il Black Friday 2021, e nel contempo anche il Cyber Monday, il lunedì successivo al venerdì nero e dedicato alle offerte solo sulla tecnologia, ed in particolare riguardanti i computer. Tante le nuove offerte in questo nuovo volantino di Expert, a cominciare da quella riguardante l’iPhone 12, venduto al prezzo più basso fino ad oggi mai attuato, ovvero, 599 euro. Stiamo parlando precisamente della versione mini, quindi il più piccolo della famiglia di melafonini, e con storage da 64 gigabyte, ma lo sconto è senza dubbio molto interessante.

BLACK FRIDAY 2021: LE SORPRESE DI EXPERT E NON SOLO…

Chi invece avesse l’esigenza di acquistare un nuovo televisore durante il Black Friday 2021, vi segnaliamo il modello METZ 55MOC9010Z, Smart TV 4K HDR con schermo con tecnologia OLED da 55 pollici, venduto a 769 euro. All’interno del prezzo troveremo anche i 100 euro di sconto riguardanti il bonus tv, la misura introdotta dal governo per dare una mano a coloro che si trovano costretti a cambiare la tv per via dello “switch off” del digitale terrestre.

Fra le altre offerte molto interessanti che troverete per questo “assaggio” di Black Friday 2021, anche l’assistente intelligente di casa Amazon, precisamente l’Echo Dot di terza generazione, che viene venduto non da Expert, ma da Amazon, al prezzo di soli 19.90 euro, un minimo storico. Per tutte le varie offerte vi consigliamo come sempre di visitare i siti ufficiali degli store: buono shopping.

