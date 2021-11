Black Friday 2021, quando inizia?/ Da Unieuro a Trony, tutte le offerte già in corso

In attesa che il Black Friday 2021 inizi ufficialmente, il prossimo 26 novembre, su Amazon vi sono già tantissimi prodotti in offerta che anticipano di fatto il venerdì più nero dell’anno. La catena di e-commerce fondata da Jeff Bezos è storicamente il luogo “cult” quando si parla di Black Friday, e lo stesso accadrà anche per il 2021, anno considerato della rinascita dopo quasi 24 mesi di covid. Come detto sopra è già possibile fare acquisti in saldo, e sono moltissimi i prodotti in sconto, come ad esempio un ottimo MacBook Air venduto a 959 euro, con il 17 per cento di sconto, ma anche il suo fratello maggiore, il MacBook Pro, acquistabile a 1.219 euro, con il 18 per cento di sconto.

Chi invece fosse alla ricerca di un aspirapolvere robot top di gamma, attenzione al Roomba 981 in vendita 379.99 euro, con ben il 25 per cento di sconto rispetto al normale prezzo di listino. Siete alla ricerca di un antivirus? Vi segnaliamo lo scorso di 50 euro su McAfee Total Protection 2022, la protezione di un anno, mentre, chi volesse dare sfogo alle proprie attitudini in cucina, potrebbe acquistare il Robot da Cucina con Frullatore e Bilancia Kenwood MultiPro Food Processor, in vendita a soli 98.96 euro, con ben 140 euro di sconto.

BLACK FRIDAY 2021, DA MEDIAWORLD A UNIEURO: IL VENERDÌ NERO È GIÀ INIZIATO

Black Friday 2021 che di fatto è già cominciato nelle grandi catene di elettrodomestici, visto che tutti i marchi principali, da Mediaworld a Unieuro, passando per Trony, Euronics e via discorrendo, hanno attivato delle promozioni proprio in vista del venerdì nero. Unieuro, ad esempio, con il testimonial di eccezione Teo Teocoli, sta sponsorizzando la promo “Manà manà Black Friday”, valida fino all’11 novembre 2021, e che vi permetterà di acquistare in saldo centinaia di prodotti, come ad esempio un Samsung QLED QEE55Q60AA da 55″ al prezzo di 699€, o anche un OPPO A74 5G a soli 199€.

Da MediaWorld questo primo scorcio di Black Friday 2021 durerà fino al 10 novembre, e fra le offerte segnaliamo il notebook HP 17-CP0002NL a 549€, e la Smart TV 4K HDR Samsung 55Q60 da 55″ a 699€ acquistabile con doppio Bonus TV. Si chiama invece “Anteprima Black Friday” il volantino di Expert, valevole fino al 14 novembre 2021, mentre da Euronics hanno optato per un “Everyday Black Friday”, valido fino al 10 novembre 2021. Infine c’è il Prendi 3 e Paghi 2 di Trony, dove, come dice la stessa scritta, acquistando tre prodotti di una determinata fascia di prezzo, il meno caro vi verrà regalato.



