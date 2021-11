Black Friday 2021, quando inizia?/ Le date in Italia del venerdì nero dello shopping

Si avvicina inesorabile il Black Friday 2021, il venerdì più nero dell’anno nonché il giorno dove si possono acquistare i prodotti desiderati in forte sconto rispetto al normale prezzo di listino. Quest’anno la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 26 novembre, l’ultimo venerdì di questo mese, quando appunto praticamente ogni negozio darà vita a promozioni su qualsiasi tipo di prodotti, dall’elettronica ai vestiti, passando per i cosmetici, i giocattoli, il cibo e via discorrendo. Ma da dove arriva il termine Black Friday? In origine non aveva nulla a che fare con lo shopping, in quanto era semplicemente associato al traffico stradale intenso che si verificava dopo il Giorno del Ringraziamento, quando gli americani, dopo una breve vacanza, tornavano presso le proprie abitazioni, creando appunto ingorghi nelle varie città.

A causa di questo enorme spostamento di gente, i negozianti facevano grandi guadagni e di conseguenza la contabilità dei propri store passava da “numeri rossi”, a numeri appunto “neri”. Al di là delle origini, veritiere o meno, questa festa si è diffusa a poco a poco in tutto il mondo occidentale, e da qualche anno ha fatto capolino anche in Italia, e sono molte le insegne a sfruttarla, soprattutto le grandi catene di elettrodomestici.

BLACK FRIDAY 2021 ITALIA: DA UNIEURO A MEDIAWORLD GIA’ IN CORSO PROMOZIONI

Come vi abbiamo riportato ieri, da Unieuro e da Mediaworld di fatto è già iniziato il Black Friday, con sconti e promozioni su centinaia di prodotti dell’elettronica. Stessa cosa ha fatto anche Expert, altro grande marchio del settore, così come Comet.

A breve toccherà quindi a Euronics, ma anche a Gamestop, giusto per citare altre due aziende che storicamente prendono parte al Black Friday, senza dimenticare Amazon, quello che resta l’e-commerce più gettonato durante questo venerdì nero dello shopping. Il black friday 2021 dovrebbe durare 24 ore, ma come avverrà tipicamente, si andrà avanti praticamente per tre giorni, il venerdì appunto, ma anche il sabato e la domenica successivi, accompagnando poi i clienti verso il periodo natalizio che di fatto scatterà proprio con il venerdì più nero dell’anno.

