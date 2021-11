Black Friday Mediaworld: tanti prodotti in offerta/ iPhone Pro 256Gb a 999 euro

E’ già Black Friday da Mediaworld. La catena di elettrodomestici probabilmente più nota d’Italia ha deciso di anticipare il venerdì nero (che quest’anno cadrà il 26 novembre), con un nuovo volantino ricchissimo di prodotti in offerta. La promozione andrà avanti per una settimana, fino al prossimo 10 novembre, e permetterà di portarsi a casa centinaia di prodotti in forte sconto rispetto al normale prezzo di listino. Per pubblicizzare queste offerte “nere”, ancora una volta Mediaworld ha deciso di affidarsi alla band Elio e le Storie Tese, che stanno appunto sponsorizzando il marchio con la loro simpatica e la loro musica sulla tv nazionale.

Come detto sopra i prodotti in offerta sono centinaia, e ovviamente non potevano mancare gli sconti sugli iPhone, i telefonini, volente o nolente, senza dubbio più desiderati dal popolo di internauti. In questo caso potremo portarci a casa un iPhone 12 (quindi il modello del 2020), in versione pro con storage da 256 gigabyte, al prezzo di 1.099 euro in versione Blu Pacifico. Se invece voleste puntare sulla versione color nero grafite, o eventualmente oro o argento, il prezzo si abbasserà di ulteriore 100 euro, scendendo a 999. In offerta anche il più piccolo della famiglia di iPhone 12, leggasi il mini, con storage da 64 gigabyte, in vendita a 649 euro anziché 719.

BLACK FRIDAY MEDIAWORLD: GLI SMARTPHONE SAMSUNG IN OFFERTA

Tante promo anche sugli smartphone della multinazionale sudcoreana Samsung, a cominciare dal Galaxy S21 5G con storage da 128 gigabyte, in vendita a 669 euro. Per il Galaxy A12 128, invece, vi basteranno soli 169.99 euro, mentre il Galaxy S20 Fe, il prezzo sale a 499 euro, quasi 200 euro di sconto rispetto al prezzo canonico. Non mancano, nel nuovo volantino Black Friday di Mediaworld, le offerte sui prodotti da gaming, come ad esempio delle interessanti cuffie della Logitech, modello G332, vendute al prezzo di 29,99 euro invece che i soliti 59.99. Per tutti gli altri prodotti in offerta vi lasciamo alla pagina ufficiale degli sconti.

