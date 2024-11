Il Black Friday 2024 è di fatto già cominciato. Fra la settimana degli sconti di Amazon, nonché le varie promozioni da inizio mese nei più noti store di elettronica e non solo, ormai il mese di novembre 2024 è diventato un lunghissimo venerdì nero. Attenzione però, perchè se è vero che da una parte si possono fare degli ottimi affari, acquistato prodotti con dei tagli molto interessanti, dall’altra bisogna fare molto attenzione alle truffe.

Chiara Petrolini, il nodo delle intercettazioni dei genitori/ Davvero nessuno sapeva? Cosa è emerso

La regola base è quella di non farsi attrarre troppo facilmente dai prezzi bassi e dagli sconti esagerati, visto che, nella maggior parte dei casi si nasconde sempre qualcosa di sospetto. La più classica truffa di questo periodo, legata al Black Friday 2024, è quella dell’email che invita il destinatario a fare un’azione, solamente a cliccare su un link e ad inserire i propri dati personali in appositi campi.

Sciopero treni, stop di 24 ore dal 23 al 24 novembre 2024/ Trenitalia, Trenord e Italo: info e orari

BLACK FRIDAY 2024, OCCHIO ALLE TRUFFE: ATTENZIONE AGLI SCONTI ESAGERATI

Spesso e volentieri questi attacchi email, che in gergo vengono chiamati phishing, sfruttano finti marchi, come ad esempio proprio Amazon, promettendo fasulli buoni sconto da 100 euro in cambio appunto della compilazione di un form o comunque di un’azione legata a carpire in qualche modo dei dati sensibili del “pesce” che abbocca. Come fare quindi per difendersi da questi falsi sconti del Black Friday 2024? Il primo consiglio è quello di evitare sempre di rispondere a queste email, soprattutto quelle che ti promettono di ottenere cose gratis, premi o bonus senza fare alcuna azione specifica. Lo stesso vale per gli sms che riceviamo sul telefonino, anche se appaiono affidabile ed hanno magari come mittente la vostra banca.

Omicidio Nada Cella/ Delfino Pesce: “Ora i 3 a processo dicano la verità, Anna Lucia Cecere...”

Per avere la certezze che non vi stiano fregando è sempre bene telefonare alla filiale ma utilizzando un numero vostro di fiducia o meglio ancora recarsi di persona in banca e chiedere informazioni. Un altro trucco è quello di fare un giro su Google per fare una breve ricerca e se dovesse esserci qualche sospetto lo scoprireste in un batter d’occhio. Attenzione anche ai pagamenti online.

BLACK FRIDAY 2024, OCCHIO ALLE TRUFFE: A COSA FARE ATTENZIONE

Se i colossi dell’e-commerce come Amazon, Shein, Mediaworld e via discorrendo, sono assolutamente sicuri, tutt’altra cosa riguardano siti sconosciuti o magari nuovi, di conseguenza, se proprio voleste acquistare, privilegiate il pagamento a merce arrivata, di persona, così facendo evitereste di incappare in spiacevoli sorprese come ad esempio il furto del bancomat o della carta di credito. Informarsi anche sui tempi di consegna e anche in questo può essere sempre utile fare un giro sul web per vedere le recensioni e cercare di comprendere se quel sito di e-commerce sia affidabile o meno.

Infine, quando si acquista nei negozi, fate sempre attenzione alla qualità della merce e ai finti sconti: i commercianti poco corretti sono solite rivendere prodotti vecchi o praticare falsi tagli di prezzi, modificando il prezzo originale, rialzandolo, di modo da far sembrare la merce in sconto.