Fra le tante categoria in offerta per il Black Friday 2024 di Amazon, ovviamente non potevano mancare i videogiochi. Saranno moltissimi coloro che approfitteranno degli sconti di questi giorni per fare un regalo di Natale al proprio figlio e nipote, o magari, per mettere le mani su un prodotto desiderato che non si era acquistato in precedenza per un prezzo troppo alto. Amazon mette in sconto migliaia di titoli di tutte le console, quindi Nintendo Switch, ma anche Playstation 5 e 4, nonché Xbox e infine non mancano i saldi anche per i videogiochi via Pc, il personal computer.

Noi abbiamo spulciato il portale di e-commerce per vedere alcuni dei titoli più interessanti in offerta per il Black Fridy 2024, a cominciare dal divertentissimo Mario + Rabbids Sparks of Hope, gioco di ruolo ovviamente per Nintendo Switch, in cui è possibile utilizzare vari personaggi della saga di Super Mario, acquistabile a soli 17,99 euro, quindi il 10 per cento in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (19,97), e ben lontano dal prezzo consigliato pari a 60,99 euro.

BLACK FRIDAY 2024 AMAZON: DA MORTAL KOMBAT A HARRY POTTER

Restiamo in casa Nintendo Switch per Mortal Kombat 11 Standard Edition, picchiaduro che non ha bisogno di presentazione, acquistabile a soli 13,99 euro, quindi il 44 per cento in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (25,20 euro). Per gli amanti di Harry Potter, c’è in sconto sempre per Nintendo Switch Hogwarts Legacy, acquistabile a 32,71 euro, quindi un piccolo ribasso rispetto al prezzo più basso dell’ultimo mese, pari a 34.50 euro.

Occhio anche ad un altro gioco molto divertente, leggasi Lego Marvel Super Heroes, in vendita a 20,99 euro (-20%), mentre per i più piccoli c’è Cars 3, che per il Black Friday 2024 di Amazon si compra a 19,49 euro (-21%).

BLACK FRIDAY 2024 AMAZON: TITOLI SONY, XBOX E PC IN SALDO

Grandi sconti anche in casa Sony, a cominciare da uno dei giochi più venduti della stagione, leggasi EA SPORTS FC 25, acquistabile nella versione standard sia per PS4 che per PS5 a 49,90 euro euro, il 9 per cento in meno rispetto al prezzo più basso dell’ultimo mese. Per gli amanti della Formula 1, invece, occhio EA SPORTS F1 24 Standard Edition, in vendita a soli 37,97 euro, quindi il 19 per cento in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni pari a 46,99 euro.

Occhio anche al divertente Sonic X Shadow Generations, in vendita a 36,07 euro, mentre chi è un appassionato di tennis potrebbe approfittare del Black Friday 2024 di Amazon per assicurarsi TopSpin 2K25, in vendita a 29,99 euro, il 25 per cento rispetto al prezzo più basso. Chiudiamo con i giochi per PC e Xbox, a cominciare Star Wars Jedi: Survivor in versione digitale a soli 20,99 euro (offerta clamorosa -66%), nonché EA SPORTS MADDEN NFL 25 Deluxe Edition a 49,99 euro (-23%), e infine Dead Space per XBOX Series X in vendita a soli 24,97 euro.