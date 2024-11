Per la settimana del Black Friday 2024 di Amazon, abbiamo scovato diversi prodotti interessanti in offerta e in sconto, e fra questi spiccano senza dubbio quelli di Xiaomi. Il noto colosso cinese, che da qualche mese a questa parte produce anche l’ottima auto elettrica SU7, è presente in moltissimi mercati dell’elettronica, a cominciare ovviamente da quello degli smartphone, lì dove tutto ebbe inizio. Tantissimi i telefoni del gigante d’Asia in sconto per il Black Friday 2024 di Amazon, a cominciare dal 14T, acquistabile a 449 euro, quindi con il 18 per cento di sconto rispetto al prezzo più basso dell’ultimo mese, pari a 547,38 euro.

Si tratta di un telefono dotato di display da 6,67 pollici, storage da 256 Gb, Ram da 12 GB, quindi una fotocamera Leica Summilux e molte altre chicche. Occhio anche allo Xiaomi 12 Pro, smartphone che di listino sta a 915,62, ma che è in vendita per il Black Friday 2024 di Amazon ad un prezzo clamoroso, leggasi 439,90 euro, quindi con il 52 per cento di sconto.

AMAZON BLACK FRIDAY 2024, TANTI SMARTPHONE IN SALDO

In questo caso parliamo di uno smartphone con 8 GB di Ram e 256 di storage, display da 6,73 pollici con 120Hz di Refresh Amoled, processore Snapdragon 8 Gen 1, tripla fotocamera da 50 Mp e batteria da 4.600 mAh. Di categoria inferiore ma comunque interessante è il Redmi Note 13, smartphone 5G con 128 Gb di storage e 6 di Ram, in vendita a 187,90 euro, quindi con il 18 per cento di sconto rispetto al prezzo più basso pari a 229,90 euro.

Proseguiamo con il Poco C75, telefono 8+256GB con display da 6,88 pollici, processore Octa-core con tripla fotocamera da 50 MP AI, in vendita a 129 euro, quindi con il 53 per cento di sconto rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni pari a 274,27 euro. Si sale di prezzo infine con lo Xiaomi 14T Pro, in vendita a 699,90 euro, il sette per cento in meno rispetto al prezzo più basso pari a 749,45 euro.

AMAZON BLACK FRIDAY 2024, SCONTI XIAOMI: DAL 14T PRO AL LAVAPAVIMENTI

Stiamo parlando di uno smartphone di fascia alta, con 12 Gb di ram, 256 Gb di storage, display da 6,67 pollici con refresh da 144Hz, dotato di intelligenza artificiale, quindi un prodotto di assoluta qualità. Xiaomi non è soltanto smartphone, visto che sono tantissimi i prodotti del marchio appartenenti ad altre categoria, come ad esempio il dispositivo per gonfiare le gomme, leggasi il Portable Electric Air Compressor 2, compressore portatile acquistabile a soli 39,90 euro, con il 12 per cento di sconto rispetto al prezzo più basso e il 20 per cento rispetto al prezzo di listino pari a 49,99 euro.

Si tratta di un ottimo prodotto, dotato anche di luce led integrata quindi utilizzabile anche in notturna, con 6 modalità di gonfiaggio e adatto per vari tipi di mezzi, dalle auto alle moto. Chiudiamo con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Vacuum X20+, in vendita a 369,90 euro, quindi con uno sconto dell’8 per cento sul prezzo più basso (399,90 euro).