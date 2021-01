Black Widow/ Video, primo Golden Buzzer a Italia’s Got Talent

Prima puntata di audizione di Italia’s Got Talent e primo Golden Buzzer. È stata Mara Maionchi a premere il pulsante d’orato dopo l’incredibile coreografia delle Black Widow, allieve della scuola di danza Urban Theory di Vallecrosia. Le ragazze si sono meritate una standing ovation e la pioggia di petali d’oro. Anche Joe Bastianich è apparso molto tentato di schiacciare il pulsante, ma Mara Maionchi lo ha battuto sul tempo: “Ma non ho mai vista una cosa del genere, sono stato stupito. Anche io ho pensato al buzz, Mara mi ha fregato”, ha detto l’imprenditore italo-americano. Anche Frank Matano e Federica Pellegrini sono rimasti molto colpiti dalla performance: “Ragazze complimenti, un pezzo stratosferico”, ha detto la campionessa di nuoto. Mara Maionchi è salita sul palco per congratularsi con le Black Widow: “Siete state troppo brave. Non dovete ringraziarmi, dovete ringraziare voi stessi che mi avete trascinato nel gold”. Le Black Widow hanno già conquistato un posto in finale!

Black Widow a Italia’s Got Talent: secondo Golden Buzzer per la scuola di danza di Vallecrosia

Si tratta del secondo successo al talent show per la scuola Urban Theory di Vallecrosia. Nel 2019, infatti, un altro gruppo di ballerini provenienti dalla Urban Theory, aveva conquistato il Golden Buzzer di Federica Pellegrini: “Mi siete arrivati come un cazzotto nello stomaco, dritti in pancia… Bello, tutto molto bello… Emozionante… Posso dire una cosa? Voi siete il mio bellissimo oro! Ero propensa a dare il mio Golden Buzz ad una crew ma volevo una crew che proponesse una cosa mai vista”, aveva detto la campionessa di nuoto prima di premere il pulsante. Nella puntata di ieri sera, la Pellegrini ha riconosciuto i coreografi e gli ha fatto i complimenti per il secondo successo. Tra le Black Widow c’è anche Carlotta Morabito, figlia del vicesindaco di Camporosso Maurizio che, orgoglioso, ha postato su Facebook le foto di Italia’s Got Talent e ha commentato: “Vedere mia figlia Carlotta prendere il Golden Buzz non ha prezzo”.

Black Widow: l’esibizione a Italia’s Got Talent





© RIPRODUZIONE RISERVATA