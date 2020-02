BLACKOUT IN ALTO ADIGE/ Bolzano senza corrente per 30′: i motivi del guasto

Due blackout hanno lasciato l’Alto Adige senza energia elettrica per alcuni minuti nella mattina di oggi, martedì 11 febbraio. Il primo episodio, stando a quanto riportato dal quotidiano L’Adige, si è verificato dalle 10:55: la corrente è poi tornata alle 11:10. Cinque minuti più tardi una nuova interruzione, durata questa volta all’incirca 5 minuti. Vaste zone dell’Alto Adige sono state interessate dal disservizio: da Bolzano a Laives, fino ad Oltradige e Merano. Non a caso Edyna, la società di gestione della rete elettrica altoatesina, ha riferito che le chiamate di utenti senza energia elettrica sono arrivate da tutta la provincia. Gli stessi vigili del fuoco sono stati sommersi di telefonate durante il periodo di blackout, mentre il gestore dava inizio agli accertamenti per risalire alle cause del guasto.

BLACKOUT IN ALTO ADIGE: I MOTIVI DEL GUASTO SULLA LINEA TERNA

Il direttore dell’operatore locale della rete elettrica Edyna, Luis Amort, ha dichiarato a Rai Alto Adige che la causa dei blackout sarebbe da ricondurre ad un guasto alla linea dell’alta tensione di Terna. Tra le ipotesi circolate inizialmente, come sottolineato da La Repubblica, anche quella che il problema potesse essere stato originato dal forte vento che da un paio di giorni imperversa in tutta l’Europa centrale, Alto Adige compreso. La tempesta Ciara, infatti, sta sferzando soprattutto l’alta montagna: basti pensare che a Cima Beltovo, sopra Solda, sono stati registrati venti a 192 km/h. Come riportato dal Corriere della Sera, questa pista, a situazione normalizzata, è stata confermata dallo stesso Amort: “Questa mattina a causa del vento un albero si è appoggiato alla linea di alta tensione di Terna nella zona di San Floriano. Sfortuna vuole che in quegli stessi minuti, sulla linea secondaria che alimenta Bolzano e le zone limitrofe, a Naturno, fossero in corso lavori di manutenzione programmati da tempo. Questo ha moltiplicato i disagi; abbiamo immediatamente provveduto a sospendere quei lavori e ad attivare la linea”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA