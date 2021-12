Blanca fiction Rai 1/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: rapito il figlio di Marinella

Blanca, anticipazioni terza puntata 6 dicembre

Questa sera, lunedì 6 dicembre, va in onda il terzo appuntamento con la fiction “Blanca”, tratta dai romanzi della napoletana Patrizia Rinaldi. I. In occasione dei C21 International Drama Awards la serie tv con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno è stata premiata con il “DQ Craft Award” per essere una delle produzioni più innovative a livello globale nel 2021. “È una serie italiana che però guarda al mondo. E lo fa attraverso gli occhi di una ragazza che non vede, ma che trasforma questa disabilità in un super potere, creando un mondo pieno di colore e speranza. Blanca ci fa capire che noi tutti abbiamo delle mancanze, ma sono proprio queste mancanze a renderci speciali, unici e forti”, ha detto Luca Bernabei, produttore della serie e CEO di Lux Vide, ritirando il premio. Scopriamo le anticipazioni del terzo episodio della fortunata fiction di Rai 1 dal titolo “Io ballo da sola”.

Blanca, trama episodio “Io ballo da sola”

Nel terzo episodio della serie tv “Blanca” intitolato “Io ballo da sola” Blanca cerca di convincersi che non le importa di Michele Liguori, dopo aver scoperto la sua relazione con Marinella. Quando il figlio della giornalista scompare, il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario: è Blanca a scoprire che Gabriele è stato rapito. La giovane Ferrando collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta ad agire sul campo e non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà per lei delle gravi conseguenze. Intanto Blanca continua a essere controllata: chi è stato a mettere le telecamere in casa sua? È stato Carmine Russo? Il padre di Sebastiano, il ragazzo indicato come l’assassino di sua sorella, è infatti deciso a riabilitare il nome del figlio.

