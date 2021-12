BLANCA, FICTION RAI/ Diretta e anticipazioni 13 dicembre: i baci con Liguori e Nanni!

Blanca, diretta quarta puntata della fiction Rai: commento live

Bernardo viene portato in questura e confessa di aver partecipato al traffico di esplosivi ma nega ogni coinvolgimento nell’omicidio di Lorenzo e nel tentato assassinio della sorella Fulvia, probabilmente speronata alla guida dalla banda con la quale trafficava. Dopo tanto patire sembra arrivare una buona novella per Blanca: al poligono di tiro Michele Liguori la bacia. Ma proprio mentre tutto sembra andare per il meglio, l’agente rifiuta l’invito di Blanca a continuare a casa sua: “ho già un appuntamento, c’è una mia amica che passa in città e si ferma a dormire da me”. La protagonista prova a prenderla con leggerezza “Prenderò un taxi, non facciamo aspettare la tua amica”, ma poi crolla quando arriva a casa, alle prese con il passato che ritorna. In chiusura Carolina confessa l’omicidio di Lorenzo Barisoni mentre, a sorpresa, Blanca va nel ristorante dello chef Nanni. Lui è freddissimo, lei prova a giustificarsi scusandosi: scatta il bacio. Nel finale c’è pure il ricongiungimento con Linneo che la sorprende da dietro prima di saltarle addosso (agg. di F.D. Zaza).

ANTICIPAZIONI BLANCA QUINTA PUNTATA/ Ecco perchè lo chef Nanni spia Blanca!

La fuga di Linneo

Due notizie nel giro di mezzora sconvolgono Blanca: Fulvia in fin di vita, Linneo in fuga. L’istruttice di sub ed ex di Lorenzo Barisoni, vittima del giro di reperti nazisti ed esplosivi è stata ritrovata in una scarpata esanime, mentre Linneo è fuggita dalla campagna dove la protagonista l’aveva lasciata. Blanca la va a cercare nel bosco vicino e la trova ma Linneo non si avvicina proprio e dopo averle abbaiato si gira e se ne va. Blanca è a pezzi e si sente in colpa per avere abbandonato la sua cagnolina dopo ben 14 anni. Piove sul bagnato in casa Ferrando: lo chef Nanni avvista Blanca abbracciata con Liguori e il giorno dopo la chiama, rivelandosi “ferito”. Intanto in questura Carolina Moscat svuota il sacco: aveva una nuova relazione con l’ex Lorenzo e Fulvia l’ha scoperto. Poi fa il nome di Bernardo, il fratello di Fulvia (agg. di F.D. Zaza).

Anticipazioni Blanca, quarta puntata 13 dicembre/ Un traffico di reperti nazisti

Esplosivi, droga e soldi al centro sub

Per quanto doloroso sia, è arrivato il momento in cui Blanca deve rinunciare agli aiuti di Linneo: adesso nella sua vita ci sono altre persone, tra cui Liguori, Nanni e la piccola Lucia. Dopo ben 14 anni i due sono costretti a lasciarsi. Intanto i telespettatori sono deliziati dalla tecnica audio-visiva utilizzata nei momenti di ricostruzione di Blanca: attraverso i suoni viene ricomposto il puzzle della realtà che la circonda. Da sottolineare pure la scelta delle musiche, in accompagnamento perfette. Tornata a lavoro, l’agente di polizia con l’ausilio della fidanzata dell’ormai defunto Lorenzo prova ad approfondire il caso. Vengono scoperti reperti nazisti e materiali esplosivi, tra cui il tritolo, nel centro-sub: il vice-questore Bacigalupo allerta l’anti-terrorismo. Bernardo però riesce a spostare tutto prima dell’arrivo della polizia e consegna circa un quintale a una banda che lo ripaga con una borsa piena di contanti (agg. di F.D. Zaza).

BLANCA FICTION RAI/ Anticipazioni e diretta 6 dicembre: la verità sul rapimento

Il saluto con Linneo spezza il cuore

Barisoni doveva morire soffocato in acqua. Blanca sbrioglia il caso, capendo che in verità la ferita se l’è causata la stessa vittima perchè rimasto senza ossigeno sott’acqua e bloccato. Intanto in serata Blanca si dimenticata completamente della “lezione di cucina” in programma con lo chef Nanni ed esce a cena con Liguori. I due sono sempre più affiatati, lo chef ignaro non se la prende convinto che l’appuntamento sia saltato causa lavoro. Per quanto riguardo il caso sub: Bernardo, il fratello della fidanzata della vittima, è palesemente immischiato. Entra in scena anche Carolina Muscat, ex di Lorenzo Barisoni. Indagini sulla tossicodipendente beccata in cerca di soldi nella casa dell’ex. Per il momento non si capisce se solo nel traffico o pure nell’omicidio. Intanto continua il dramma Linneo. Il vice-questore ironizza: “Non la diamo in aeroporto da usare come cane anti-droga?”, alla fine la cagnolina la spediscono in campagna: Blanca prova a farsi forza ma la scena in cui i due si salutano spezza il cuore (agg. di F.D. Zaza).

Liguori geloso, fa domande

C’è bisogno di Blanca per il nuovo caso sul traffico di reperti nazisti. La giovane agente della polizia viene infiltrata dalla questura tra un gruppo di sub. Intanto, continua “il mistero spione”: giorno e notte Blanca è ripresa da delle micro-telecamere posizionate in numerosi luoghi all’interno della sua abitazione. Riecco lo chef Nanni: va sotto casa ad aspettarla ma lì trova già pronto Liguori in auto: il loro incontro è freddissimo, si scrutano senza salutarsi. L’agente è viola di gelosia: “Senti un po’ ma c’è qualcosa tra e quel Nanni?” Comunque “non c’è più nessuna storia con Marinella.. ci siamo lasciati” le confida Liguori e Blanca fatica a trattenere il sorriso. Il caso intanto si infittisce: Lorenzo Barisoni, fidanzato dell’istruttice di Blanca, è morto dissanguato in riva a una spiaggia. Ancora una volta la giovane genovese trova un particolare grazie a uno dei suoi sensi, stavolta l’olfatto: le bombole d’ossigeno sono state manomesse (agg. di F.D. Zaza).

Notizia choc: Blanca deve salutare Linneo

E’ iniziata la quarta puntata della serie-tv, fiction Rai, Blanca. In apertura vengono mostrate delle splendide immagini sott’acqua con il ritrovamento da parte di un sub di quel che potrebbe essere un reperto nazista. La protagonista intanto è ancora sotto choc per quanto capitato alla fine della scorsa puntata, con la sparatoria che ha coinvolto la povera Linneo, la quale comunque è sopravvisuta. Liguori fa “il tenerone” e la va a prendere a casa di prima mattina, portandole cornetti e cappuccino. Brutta notizia una volta raggiunto l’ambulatorio: il veterinario dice che la cagnolina non potrà più svolgersi il suo ruolo da cane-guida. Blanca non può crederci e sembra voler rifiutare l’affido della cagnolina, il collega prova a consolarla: “Intanto ci sono io”. Il commissario tuona richiamando Blanca in ufficio: arrivano le congratulazioni da un collega della procura e un nuovo caso da sbrogliare: traffico di reperti nazisti (agg. di F.D. Zaza).

Un traffico di reperti nazisti

E’ iniziata la serie-tv Blanca. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, Blanca è la prima serie televisiva al mondo girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di essere al posto della protagonista. Tratta liberamente dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, è un crime drama che racconta la storia di una ragazza, il cui nome dà il titolo alla serie, che perde la vista all’età di 12 anni. Il quarto episodio di Blanca, che ha una durata di circa 125 minuti, si intitola Blu profondo. La storia inizia con le indagini su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, un ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? (agg. di F.D. Zaza)

Blanca, trama quarta puntata 13 dicembre

Cresce l’attesa per la quarta puntata di Blanca che torna questa sera, lunedì 13 dicembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa. La fiction continua a macinare numeri importanti, con una media di oltre 5 milioni di spettatori nei primi tre appuntamenti del lunedì sera. Le anticipazioni della quarta puntata svelano nuovi ed imprevedibile accadimenti per i nostri protagonisti, che saranno alle prese con nuovi casi e coi loro problemi quotidiani. Andiamo quindi a scoprire cosa succederà nell’episodio in onda questa questa sera dal titolo “Blu profondo“, con la mitica Blanca, consulente del commissariato di Genova, che si accinge a prendere decisioni importanti per il suo futuro, oltre a dover fare chiarezza con se stessa per quanto riguarda i sentimenti. Nella puntata di questa sera si preannunciano scossoni di cuore notevoli.

Anticipazioni quarta puntata Blanca: un caso complicato per Michele

Nella quarta puntata di Blanca, la nostra protagonista continuerà a vivere con ansia le sue questioni sentimentali. Nel frattempo, Michele Liguori dovrà fare i conti con un caso che richiederà il massimo impegno e un coinvolgimento totale. L’ispettore verrà a conoscenza di un traffico di cimeli nazisti e avvierà fin da subito le indagini per capire cosa ci sia dietro questi loschi affari. Fin dal primo momento, i vari indizi lo porteranno verso Lorenzo, un uomo misterioso dal passato controverso e da tossicodipendente. Quest’ultimo, dal canto suo, sosterrà convinto di aver cambiato definitivamente vita, tant’è che adesso starebbe gestendo un diving center insieme alla compagna.

Anticipazioni quarta puntata Blanca: Michele o Nanni?

Nel frattempo Blanca capisce di essere molto attratta da Liguori. Le anticipazioni rivelano i suoi stati d’animo contrapposti: da una parte vorrebbe dimenticarlo per sempre, dall’altra vorrebbe costruire qualcosa di importante e duraturo con lui. L’ispettore tuttavia non sembra renderle le cose facili e Blanca, un po’ a sorpresa, comincia ad avvicinarsi al giovane Nanni, un cuoco da poco conosciuto. Ben presto si renderà conto di dover mettere da parte le situazioni di cuore per difendersi da un malvivente. Qualcuno, infatti, è entrato in casa e parte che l’abbia spiata indisturbato. Chi è l’uomo misterioso? Non ci resta che guardare la quarta puntata di Blanca per scoprire cosa succederà nel corso del doppio episodio in programmazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA