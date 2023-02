Blanco choc, distrugge palco Sanremo “almeno mi sono divertito”/ Video, prende a calci le rose e…

L’esibizione di Blanco a Sanremo 2023 è stata a tutti gli effetti la più movimentata della prima serata, e non si può escludere che lo sarà anche di tutta l’edizione del festival musicale. L’artista, sul palco subito dopo l’accorato discorso di Chiara Ferragni, ha cominciato a cantare come da copione, esibendosi in un testo che aveva tutte le tonalità di una canzone dura e “violenta”, e il cui esito sembra averlo perfettamente confermato.

Insomma, Blanco non sembra essersi distinto come uno dei cantanti migliori in questa edizione 2023 del Festival di Sanremo, e lo dimostrerebbero anche in parte le critiche che, dopo l’esibizione, sono arrivate sia sui social che dalla stessa platea dell’Ariston. Procediamo, però, per ordine, con l’esibizione che sembrava iniziata tranquillamente, seguendo il classico copione.

Dopo alcuni versi durante la sua esibizione a Sanremo 2023, però, Blanco sembra tentennare, alcune parole non sono trasmesse dal microfono e lui, guardando in alto e toccandosi l’orecchio spiega che “non funziona l’audio“. Non sembra ricevere una risposta ed allora decide di infilarsi il microfono in tasca, sfogandosi sulle rose che erano presenti sul palco, allestite proprio per la sua esibizione. Nel frattempo la band di Blanco continua a suonare come nulla fosse e lui, tranquillo e sorridente, solleva pezzi della scenografia di Sanremo 2023 per scagliarli a terra, mimando i gesti per suonare la batteria. Si toglie le cuffie, finisce la base e con il volto triste guarda il pubblico.

La reazione all’esibizione di Blanco

Non appena Blanco ha finito la sua esibizione a Sanremo 2023, culminata con la distruzione delle rose sul palco, il pubblico in sala ha reagito con una pioggia di fischi e “buu”. Amadeus, cercando di dare una spiegazione al pubblico, ha chiesto cosa fosse successo. “Non sentivo la cuffia”, ha spiegato rammaricato il cantante, “non sentivo la voce. Però mi sono divertito”. Il pubblico, però, sembra implacabile e, nuovamente Amadeus, cercando di porre una pezza rivolto al pubblico dice “ma noi vogliamo sentire la canzone di Salmo”, sbagliandone il nome. Tuttavia, il pubblico non sembra affatto felice dell’esibizione. Alla fine Amadeus annuncia la scelta ufficiale: “Blanco non ricanterà non ci sono le condizioni”

Il video dell’esibizione di Blanco

IL MOMENTO BUGO DEL SANREMO 2023 GRAZIE BLANCO #sanremo2023 pic.twitter.com/T3CE85sfsS — 𝒩 (@trovarsi) February 7, 2023













