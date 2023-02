Sanremo 2023, 1a serata/ Diretta, scaletta cantanti e ospiti: Amadeus al via con Ferragni e Morandi

Festival di Sanremo 2023, prima serata: anticipazioni e ospiti

Oggi 7 febbraio 2023 parte ufficialmente il 73esimo Festival di Sanremo. Amadeus torna alla conduzione della kermesse italiana più attesa dell’anno e lo fa questa volta accompagnato da Gianni Morandi, che sarà al suo fianco per tutta la durata del festival. Per la prima serata ad affiancare il duo di conduttori sarà Chiara Ferragni che si è detta particolarmente emozionata per questa nuova e importante avventura televisiva.

Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi e perchè si chiama così/ Rapper e…

“Sono molto emozionata e molto onorata di essere qui – ha detto l’imprenditrice digitale a poche ore dal suo esordio sul palcoscenico dell’Ariston – . Non sono una conduttrice, non sono un’attrice: cercherò diportare me stessa e di mettercela tutta. Penso sarà un bello spettacolo”.

Sanremo 2023: Roberto Benigni ospite, tornano Mahmood e Blanco

Tanti anche gli ospiti di questa prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il primo sarà seduto in platea: per la prima volta nella storia sarà infatti presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul palco ci sarà la performance di Roberto Benigni che celebrerà i 75 anni della nostra Carta Costituzionale al fianco di Gianni Morandi, che per l’occasione canterà l’Inno di Mameli.

Sanremo 2023, Fedez raggiunge Chiara Ferragni a Sanremo/ "Si sta cag**o addosso"

La serata inaugurale di Sanremo 2023 sarà poi impreziosita dall’esibizione sul palco dell’Ariston dei vincitori dello scorso anno, Mahmood e Blanco. Ci saranno inoltre Elena Sofia Ricci e i Pooh, che oltre a esibirsi, faranno un omaggio all’amico e batterista della band Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020.

Sanremo 2023, cantanti in gara prima serata e scaletta

In questa prima serata ascolteremo le prime 14 canzoni delle 28 in gara. A votare questa sera saranno, separatamente, le tre componenti di voto in cui è stata ripartita la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: la giuria della carta stampata e tv; quella delle radio; quella del web. A fine puntata verrà poi resa nota una prima classifica degli Artisti che si sono esibiti. Di seguito la scaletta con gli artisti in ordine di uscita:

Chiara Ferragni e la violenza psicologica, Davide Maggio sbotta: "Grande banalità!"/ "Che insegnamento è?"

Anna Oxa

gIANMARIA

Mr.Rain

Marco Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma_Cose

Elodie

Leo Gassmann

Cugini di Campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei











© RIPRODUZIONE RISERVATA