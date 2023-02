Blanco/ “Io urlo col cuore. Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo”

Blanco a Sanremo 2023 dopo il successo di Blu celeste

Blanco torna come ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2023 ad un anno dalla vittoria con “Brividi”, la super hit cantata con Mahmood. Il cantautore di Celeste, intanto, sta preparando il suo ritorno in musica con un nuovo singolo e un tour negli stadi che si preannuncia da tutto esaurito. Intervistato da rollingstone ha raccontato come è nata la sua “passione” di correre nudo nei parchi: “ovviamente se ti vede qualcuno ti prende per pazzo, ma lo consiglio a tutti, aiuta un botto. La stilista che mi segue è una naturista e dopo che me ne ha parlato m’è scattata in testa questa molla. Spogliarmi di tutto e andare in giro nudo mi fa pensare che sono solo un puntino nell’universo. Finisco per chiedermi: ma in fondo chi sono io? Quanto conta quel che faccio? La risposta è che sono uno che un giorno morirà, come tutti. Quindi voglio far musica che resti nel tempo, che mi sopravviva. Magari fra 150 anni ci sarà qualcuno che ascolterà una mia canzone e penserà: però, che bella. Sarebbe devastante”.

Il successo di Blanco è letteralmente scoppiato con l’album Blu Celeste che ha raccontato così: “in questo disco c’è tutto quello che ho vissuto da quando ho iniziato a fare musica. Il concetto dell’album lo vedi in copertina. La foto è stata scattata nel mare della Liguria, sono sospeso a metà fra superficie e fondale. Sono a peso morto, sono rilassato”.

Blanco: “Mi piace l’aspetto carnale delle cose”

Il successo di Blanco è innegabile, ma ha fatto storcere il naso a tantissimi amanti del bel canto. Del resto lo stesso trapper non nasconde di non saper cantare e non se ne frega più di tanto. “Io urlo col cuore, e basta” – ha sottolineato dalle pagine di Rolling Stone portando avanti un concetto differente di fare musica, ma non per questo meno incisivo o diretto. Anzi la sua voce buca l’orecchio dell’ascoltatore e arriva al cuore. ”

“Mi piace l’aspetto carnale delle cose, mi piace la purezza” – ha detto l’artista che ha poi spiegato cosa significa essere puri – “significa non fermarsi: se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita”.

