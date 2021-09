Blanco ha una fidanzata/ Mano nella mano con Giulia: è amore?

Blanco ha una fidanzata: chi è? Mistero sull’identità della ragazza del giovane cantante che al grido di “Mi fai impazzire” ha conquistato le classifiche di musica streaming e le radio. Un grandissimo successo per il giovane cantante di Brescia che sui social è uscito allo scoperto presentando alle fan la sua compagna. Di chi si tratta? Non è dato sapere di più: anche se nello scatto si vede Blanco scambiarsi un bacio con questa misteriosa ragazza con tanto di cuore nero. Sarà lei la fidanzata di Blanco?

Da grande, Alessandro Cattelan/ Diretta e ospiti: il racconto del suo arrivo in Rai

La curiosità delle fan (e non solo) è altissima verso la vita privata del giovane interprete che durante la premiazione dei Seat Music Awards si è presentata proprio accompagnato dalla sua ragazzo. Mano nella mano, Blanco è arrivato all’Arena di Verona in compagnia della fidanzata accendendo così il mondo dello gossip. Stando alle indiscrezioni sul conto della ragazza dovrebbe chiamarsi Giulia ed è lei la fortunata ad aver conquistato il cuore del giovane cantante.

Arisa, straziante lettera per Amici 2021/ "Grazie Maria De Filippi, mi hai regalato…"

Blanco ha una fidanzata: tu mi fai impazzire è dedicata a Giulia?

Blanco e la fidanzata Giulia oramai non si nascondono più. Il cantante di “Tu mi fai impazzire” è uscito definitamente allo scoperto con la fidanzata sia sui social che in pubblico. Nonostante abbia privatizzato il suo profilo Instagram, Blanco ha deciso di mostrarsi al mondo intero in compagnia della ragazza che gli fa battere il cuore. All’Arena di Verona, infatti, dove è stato premiato per il suo tormentone, è arrivato vestito di bianco con la fidanzata. Una ragazza semplice, che stando alle prime indiscrezioni trapelate dovrebbe chiamarsi Giulia.

Antonella Clerici/ Matrimonio in vista con Vittorio Garrone? La figlia Maelle stupisce tutti con...

Per il resto non è dato sapere di più, ma sicuramente la notizia non avrà fatto impazzire le tantissime ammiratrici di Blanco che però dovrebbero ringraziare proprio Giulia, visto che la super hit ‘Tu mi fai impazzire’ sembrerebbe essere proprio dedicata a lei!



© RIPRODUZIONE RISERVATA