Blanco/ “Il successo? Continuo a vivere nel mio paese e a frequentare i miei amici”

Blanco dall’Eurovision 2022 a Radio Zeta Future HIts live

Blanco è tra gli ospiti dell’evento musicale di Radio Zeta Future HIts live, il primo Festival della Generazione Zeta in programma giovedì 9 giugno al Parco della Musica Ennio Morricone. Un concertone che vedrà sul palcoscenico tutti i cantanti della “Generazione Zeta”: da Achille Lauro a Fulminacci, da Gazzelle a Mahmood senza dimenticare Elodie e per l’appunto Blanco. “Si tratta di un evento nato proprio dalla voglia di fare un grande festa per la Generazione Zeta – ha raccontato Federica Gentile, storica conduttrice radiofonia e televisiva nonché direttrice artistica di Radio Zeta. Non poteva mancare la rivelazione musicale degli ultimi anni: Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 con “Brividi” in coppia con Mahmood e reduce dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 dove si sono classificati al sesto posto.

Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Quel bacio a Parigi che ha tolto ogni dubbio

Il giovane cantautore ha da poco lanciato il nuovissimo singolo “Malinconia”, una ballad estiva che ha già fatto breccia nel cuore dei fan (e non solo). Nato e cresciuto tra Calvagese della Riviera, Brescia e Desenzano del Garda, il cantate non nasconde di essere molto legato al suo paese. “Da piccolo subivo la noia di vivere in un piccolo paesino di provincia (3000 abitanti) per poi rendermi conto che è stata questa stessa noia a darmi la spinta a impiegare il tempo in qualcosa che mi piaceva, che mi faceva stare bene. Crescere e vivere in un paese un pò fuori dal mondo – oltre alla pace che per me ora è fondamentale – ti tiene con i piedi per terra, tutti ti conoscono per per quello che sei sempre stato ed è bellissimo” – ha rivelato a Vanity Fair.

"NOSTALGIA" BLANCO, VIDEO E TESTO SINGOLO/ Il caos e le contraddizioni dell'amore

Blanco: il successo e i concerti sold out

Non solo, Blanco ha rivelato anche quali sono le sue influenze musicali: “spazio molto tra gli ascolti. Ma a ispirarmi di più sono stati i grandi cantautori del passato: Battato, Battisti, Celentano, Lucio Dalla, Gino Paoli per citarne alcuni. Artisti che hanno scritto canzoni immortali, che possono essere apprezzate da tutte le generazioni”. Dopo la vittoria di Sanremo 2022, la consacrazione di Riccardo Fabbriconi, questo il suo vero nome, è sotto gli occhi di tutti. Le sue canzoni sono un successo dopo l’altro, tour da tutto esaurito eppure lui non si è montato affatto la testa. Parlando proprio di questo momento di successo ha rivelato: “lo sto vivendo nella maniera più leggera, veramente super easy. Continuo a vivere nel mio paese e a frequentare i miei quattro amici. Sto benissimo e va bene così. Mi rendo conto di tutto quello che sta succedendo dai miei profili social, ma la sto vivendo in maniera molto tranquilla, sul serio”.

Blanco presenta Nostalgia/ Il nuovo singolo diventa tendenza su YouTube!

Infine tra tutte le sue canzoni ce ne è una che più di tutte ha un significato importante per lui: “sicuramente Blue Celeste che poi è diventato la title track dell’album”. Parlando poi di futuro ha aggiunto: “ho obiettivi, ma non aspettative che per me è importantissimo. Voglio continuare a fare tanta musica senza avere grandi aspettative di successo. Spero di continuare a fare questo mestiere mettendo davanti principalmente la passione che ho da quando ho iniziato. Spero di non perderla mai”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA