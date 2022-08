Blanco/ “Non mi piace quando si cerca di darmi delle etichette”

Blanco e il successo di Nostalgia

Blanco torna sul palco di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con la super hit “Nostalgia”. Un 2022 di grandi successi per il giovane cantautore che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”, ha letteralmente spiccato il volo conquistando critica e pubblico. Prima l’Eurovision Song Contest, poi l’album in vetta alle classifiche di vendita e streaming da mesi fino al tour da tutto esaurito.

Una carriera in ascesa per il giovane Blanco che, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato di essere molto legato alla sue origini e al suo paese Calvagese della Riviera: “da piccolo subivo la noia di vivere in un piccolo paesino di provincia (3000 abitanti) per poi rendermi conto che è stata questa stessa noia a darmi la spinta a impiegare il tempo in qualcosa che mi piaceva, che mi faceva stare bene. Crescere e vivere in un paese un pò fuori dal mondo – oltre alla pace che per me ora è fondamentale – ti tiene con i piedi per terra, tutti ti conoscono per per quello che sei sempre stato ed è bellissimo”.

Blanco contro le etichette: “Quello che mi interessa veramente è fare musica”

Il successo di Blanco è sotto gli occhi di tutti. Con un disco in hit parade da più di un anno e una serie di singoli ai primi posti delle classifiche streaming, il giovane interprete è senza alcun dubbio la più forte rivelazione musicale degli ultimi anni. Per la stampa e la critica è un rapper o trapper, ma c’è anche chi lo definisce un cantautore.

Una serie di etichette da cui però lui fugge: “non mi piace quando si cerca di darmi delle etichette. Quello che mi interessa veramente è fare musica. Che questa sia rock, pop, punk per me è sempre musica e conta solo questo. La gente tende a mettere nei cassetti e dare le etichette, invece la musica andrebbe solo ed esclusivamente ascoltata senza dare troppe definizioni. Poi sinceramente non mi hanno mai interessato le definizioni che la stampa mi ha dato. Trapper, rapper o altro per me fa lo stesso”.

