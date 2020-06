Blas Roca-Rey, ex marito Amanda Sandrelli/ L’attrice: “eravamo una coppia innamorata”

Blas Roca-Rey ha voltato pagina: dopo la fine del suo matrimonio con Amanda Sandrelli, ha ritrovato di nuovo l’amore con Monica Rogledi. “Un grande amore durato quasi 20 anni da cui sono nati due figli. Ci siamo conosciuti a teatro, facevamo uno spettacolo in cui ci davamo 14 baci ogni sera, almeno la metà erano veri”, ha detto lui qualche mese fa a Vieni da me. La crisi poi non ha permesso ai due di tenere in vita il loro rapporto e si sono ritrovati costretti a chiedere la separazione. “Eravamo una coppia innamorata”, ha detto la stessa Amanda a Caterina Balivo in un’altra occasione, “è stato un colpo di fulmine a ciel sereno perchè avvenuto dopo tanto tempo rispetto alle nostre crisi, che chiaramente ci sono state”. La rottura del rapporto fra Blas e Amanda non è stata semplice da gestire da entrambe le parti. “Per me è stata molto dura, non è quello che avrei voluto vivere”, ha detto al settimanale Lei qualche tempo fa, “se non avessi avuto quello spazio di distrazione mi sarei sentita davvero schiacciata”. Amanda infatti ha trovato nell’indipendenza la possibilità di rialzarsi e trovare persino l’amore con un nuovo compagno. Certo non avrebbe mai pensato che fra lei e Blas sarebbe finito tutto, visto il grande amore che li ha uniti e anche per via della natura romantica dell’attrice. “C’era un po’ di crisi come in tutte le coppie, ma io avrei combattuto per superare la crisi”, ha detto la Sandrelli a Vieni da me qualche mese fa, “credo che, semplicemente, non mi amasse più”.

Amanda Sandrelli: “Con il mio ex marito Blas Roca-Rey condividevamo tutto”

Blas Roca-Rey è ancora parte della vita dell’ex moglie Amanda Sandrelli. E non solo per via dei due figli, Francesco e Rocco, nati dalla loro unione. Superato il dolore per la separazione, entrambi hanno mantenuto dei buoni rapporti. “Ho cercato che i miei figli ne soffrissero il meno possibile perché a me è sempre mancata l’immagine di una famiglia unita”, ha detto anni fa l’attrice a Io Donna, “I miei genitori mi hanno amato molto ma non sono mai stati insieme”. Il teatro e il suo nuovo compagno le hanno permesso di rialzarsi e ritrovare la serenità, un valore necessario anche dal punto di vista lavorativo. “Con il mio ex marito condividevamo tutto, famiglia e lavoro, il nostro è stato un amore con la A maiuscola”, ha detto ancora, “Quando è finita abbiamo cercato di salvaguardare la serenità dei nostri due figli, Rocco e Francisco, adesso abbiamo rapporti civili, lui ha una compagna dalla quale ha avuto una figlia. Anche per me ci sarà una nuova vita sentimentale, questa è la realtà, bisogna accettarla”. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Verissimo trasmetterà invece in replica l’intervista a Stefania Sandrelli. La madre di Amanda è stata basilare perchè l’attrice riuscisse a superare la separazione. Ed è diventata così uno di quei tasselli che le hanno permesso di voltare pagina.



