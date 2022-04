Blind, coppia con Jovana Djordjevic?/ L’intesa con la moglie Filip farà ingelosire Greta Tigani

Blind dopo l’esito del televoto: è lui il capo di Playa Sgamada

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi ci aveva lasciati con un televoto aperto decisamente importante. A sfidarsi per la permanenza su Playa Accoppiada erano, infatti, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Blind e Roberta Morise e Lory Del Santo e Marco Cucolo. Durante la quinta serata, Ilary Blasi ha comunicato il verdetto ai nominati, annunciando l’esito negativo proprio per il cantante di X Factor e per la show girl, con il 32% delle preferenze.

Greta Tigani, fidanzata di Blind: il loro l'amore oltre le droghe / "Questi siamo noi.."

Come da regolamento di questa edizione, gli esclusi dalla Playa principale sono stati traghettati verso Playa Sgamada dove proseguiranno il gioco come singoli. Prima di lasciare la Palapa, Blind e Roberta sono stati chiamati a dare il loro proverbiale Bacio di Giuda, un gesto simbolico, valido come un punto per le nomination della serata. Sollecitato da Alvin, Blind ha dato il proprio voto a Lory Del Santo e Marco, con i quali aveva polemizzato a inizio serata, insieme a tutto il gruppo, accusando la show girl di mettere zizzania e far litigare tra loro gli isolani. Approdato alla nuova spiaggia, Blind è stato acclamato capo di Playa Sgamada da tutte e tre le concorrenti in gioco con lui: Roberta, Laura e Jovana. La padrona di casa Ilary Blasi, complimentandosi con il rapper gli ha comunicato che sarà responsabile delle sorti della spiaggia e che nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi riceverà un grande vantaggio, al momento segreto.

Blind eliminato dall'Isola dei Famosi?/ Debole nelle prove fisiche e vittima di strategie...

La voglia di riscatto di Blind lo premierà?

Completamente coinvolto nelle dinamiche di gioco, e ben integrato nel gruppo, Blind ha conquistato il grande pubblico con la sua autenticità. Entrato a far parte del cast dell’Isola dei Famosi nella seconda puntata si è subito fatto notare per l’energia e la voglia di riscatto. In più occasioni, infatti, ha scelto di raccontare il proprio passato non idilliaco, legato ad una famiglia difficile con la quale non ha quasi più rapporti e alla droga, dalla quale è uscito e riemerso grazie anche alla relazione con la sua fidanzata, sempre presente per sostenerlo anche durante questa avventura televisiva.

Blind dal dramma della droga alla rinascita/ L'affermazione all'Isola dei Famosi 2022

Cosa dobbiamo aspettarci dal giovanissimo concorrente Blind? I prossimi giorni lo vedranno impegnato come leader di Playa Sgamada, circondato da 3 donne che non hanno esitato a sostenerlo dal primo istante sulla nuova spiaggia. Certamente, con il suo impegno e la sua integrità saprà farsi apprezzare ed essere un ottimo punto di riferimento per il gruppo.

I complimenti di Laura Maddaloni

Blind riesce a farsi amare, almeno tra i pochi abitanti di Playa Sgamada. Nelle passate ore si è dato molto da fare nel tenere acceso il fuoco, facendo incetta di legna secca e lasciandosi aiutare dalle tre donne presenti con lui nella preparazione del pesce. Il cantante ha dimostrato di sapersela cavare da solo ma non è mancato di lanciare qualche frecciatina alle sue compagne di avventura: “Siamo in vacanza no?”, ha detto riferendosi alla Morise che nel frattempo si avviava spensierata verso la spiaggia. Laura Maddaloni lo ha punzecchiato commentando: “Caro non dimenticare mai la forza delle donne, stai attento… sei in minoranza!”, ma Blind con un sorriso ha bloccato ogni polemica limitandosi a commentare, “ce l’ho io lo scettro!”.

Il resto del gruppo quasi interamente al femminile ha quindi domandato al giovane: “Ma ti dobbiamo chiamare Blind o capo?”. Il ragazzo non ha esitato replicando con ironia: “Capo”. Laura Maddaloni non ha potuto non complimentarsi con lui: “Blind è un capo idoneo a questo gruppo, simpatico, ci sa fare e non sembra proprio un ragazzo di 20 anni, è molto educato e rispettoso!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA