Blind, la fidanzata Greta Tigani l’ha salvato/ I traumi del passato sono alle spalle

Blind il difficile passato tra droga e povertà alla rinascita

Blind è il nomignolo del rapper Franco Popi, Rujan, nato nel 2000 nella periferia perugina da genitori romeni che stasera vedremo a Capodanno in musica. Dalle stalle alle stelle è il detto che sintetizza al meglio la sua giovane vita, partita dal buio dei sobborghi del capoluogo umbro e salita alle luci della ribalta grazie ai fasti di X Factor dove nel 2020 il giovane rapper conquistò Emma, in giuria, grazie al suo brano “Cuore Nero”. Cieco è il significato letterale del suo pseudonimo, scelto non a caso dal giovane per simboleggiare i vicoli senza uscita in cui si è ritrovato fin da adolescente, in un contesto di periferia segnato da droga e indigenza.

Cesare San Mauro, il matrimonio Angela Melillo a Verissimo/ Chi è il nuovo marito

Il suo successo parte proprio dall’ottimo riscontro ottenuto a X Factor e successivamente alla partecipazione all’Isola dei famosi, edizione 2022, dove Franco ha preso parte in veste di naufrago vivendo l’esperienza del celebre reality proprio come un riscatto. Da fine novembre è in circolazione il suo ultimo singolo, dal titolo “Corro veloce”, prodotto da Hokuto Empire, distribuzione a cura di Columbia Records/Sony Music Italy. E di strada ne ha fatta davvero tanta in poco tempo il giovane rapper umbro che confessa di correre senza mai voltarsi indietro, con uno sguardo al futuro senza dimenticare un passato difficile da cui è riuscito a fuggire ma che tuttora continua a ispirare gran parte dei suoi brani, come “Cicatrici”, una delle hit più amate da Emma, di cui Blind è divenuto il pupillo.

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ "Ci sembrava giusto informarvi…"

Blind, aria da duro ma cuore tenero. La fidanzata Greta Tigani e il ruolo fondamentale nella sua vita

Aria da duro, ma cuore tenero. Parliamo di Blind, alias Franco Popi Rujan, il giovane rapper che colleziona schiere di followers su Instagram e gli altri social. In breve Blind si è fatto apprezzare per i suoi brani che abbinano la crudezza del suo vissuto a una rara sensibilità. Il gossip annaspa a piene mani nella vita di Franco andando a rovistare nelle sue umili origini in quello che lui stesso ha definito “un postaccio”, alla periferia di Perugia, dove ha mosso i primi passi fra droga e microcriminalità. La sua adolescenza è stata segnata da furti, fughe da casa e arresti quando ancora era un minore.

Antonino Spinalbanese, Oriana lo accusa: "Mi hai usata..."/"Svelo il segreto su Belen

Oggi, come ha più volte avuto modo di ribadire nelle interviste, deve la sua salvezza alla musica e a Greta, la sua fidanzata storica che ha sempre creduto in lui, insieme alla sua famiglia che l’ha accolto a braccia aperte come un figlio. Per i due piccioncini già si respirano fiori d’arancio con le nozze annunciate ad anno nuovo. Prima di X Factor 2020 Blind era un perfetto sconosciuto, ma appena ha calcato il palco del talent i giurati, Emma in primis, hanno subito capito di trovarsi di fronte a un fuoriclasse. Blind ha conquistato da subito la giuria con “Cuore nero”, sua prima prova d’autore, che gli è valso il bronzo a X Factor, a cui sono seguiti altri successi, come “Cicatrici” e l’ultimo brano “Corro veloce”, una delle hit più gettonate del momento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA