Blind/ La rivelazione dell’Isola dei Famosi 2022? Determinante l’intesa con Roberta Morise…

Blind arriva all’Isola dei Famosi 2022

Il giovane cantante Blind che a X Factor aveva conquistato Emma Marrone, ha fatto il suo esordio all’Isola dei Famosi come concorrente singolo, in compagnia di Roberta Morise e Patrizia Bonetti, durante la seconda puntata del reality. E’ arrivato a bordo del celebre e temuto elicottero, insieme alla ex di Carlo Conti e all’influencer. Dopo un veloce scambio di battute con Ilary Blasi, durante il collegamento con lo studio, il cantante si è buttato in mare senza esitare, mettendosi immediatamente a nuotare per raggiungere la riva, nonostante la fortissima corrente avversa.

Giunto sull’Isola dei Famosi 2022, è stato chiamato al televoto flash, contro le altre due nuove naufraghe Roberta Morise e Patrizia Bonetti, risultando vincitore con il 50% delle preferenze. In Palapa, accanto ad Alvin, ha assistito alla durissima prova del fuoco che ha decretato Roberta come sua compagna d’avventura nell’Isola delle coppie. Una volta giunti a Playa Accoppiada sono stati subito accolti in maniera calorosa da Carmen Russo e dal resto del gruppo che si è reso disponibile a far trovare loro il posto in cui trascorrere la prima notte.

Una nuova sfida per il Blind potenziale vincitore dell’Isola dei Famosi?

Spinto in questo nuovo viaggio dal suo manager Francesco Facchinetti, Blind si è dichiarato molto curioso e pronto ad affrontare con tenacia una nuova sfida. Per nulla spaventato dalla fame e dalle difficoltà, dato il suo passato a volte difficile, il giovane rapper giura di non formalizzarsi di fronte ad ostacoli e critiche: possiamo supporre che avrà realmente bisogno di questa tenacia, dato che il popolo del web si è scatenato da subito, dichiarandosi indignato per la vittoria al televoto flash dell’Isola dei Famosi 2022 contro la beniamina Patty Bonetti.

Cosa dovremo aspettarci da Blind? Probabilmente il giovane cantante sarà una vera rivelazione, dopotutto – ad oggi – con il suo piglio serio è risultato abbastanza ermetico. A ravviare l’interesse del pubblico e, soprattutto, il gossip ci ha pensato la sua fidanzata, presente in studio. La ragazza, infatti, ha svelato l’intenzione dei due di convolare a nozze il prossimo anno. Stupore e ironia in studio, chi vivrà vedrà!











