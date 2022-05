Blind/ Torna a L’Isola: “sono mancato poco tempo ed è cambiato tutto”

Blind è tornato in gioco a L’Isola dei Famosi 2022

Blind è tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi. Il rapper di “Cuore nero” durante l’ultima puntata è tornato in gioco dopo un momentaneo abbandono per controlli medici. Proprio Alvin dalla Palapa aveva informato e rassicurato il pubblico e tutti i fan dell’ex cantante di X Factor sulle sue condizioni di salute dopo che era stato colpito da un’infezione cutanea. “Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata” – aveva precisato Alvin. Dopo pochi giorni il cantante è tornato in gioco per la gioia dei compagnia di avventura. I primi ad accorgersi del suo ritorno sono stati Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis: “è tornato Blind”.

Greta Tigani, fidanzata Blind/ "Credendo nell'amore si trova il coraggio di amare"

Il cantante, senza batter ciglio, ha subito detto: “così ora avete chi nominare”. Nonostante la frecciata del cantante, tutti i naufraghi sono accorsi vicino alla barca per accoglierlo. Anche Carmen Di Pietro è entusiasta del suo ritorno: “ma che bella visione”.

Blind a L’isola dei Famosi, le accuse della mamma

Una volta tornato in spiaggia, Blind si rende subito conto di alcune assenze. In particolare il cantante nota che Laura Maddaloni non è più tra i naufraghi e allora Edoardo Tavassi lo aggiorna comunicandogli che è stata eliminata. Sono mancato poco tempo ed è cambiato tutto” è il commento stranito del naufrago. Intanto in Italia la mamma Valerica ha lanciato una accusa al figlio: “sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, be’ non è completamente sincero”.

Blind/ Il rapper può essere squalificato dall'Isola dei Famosi?

Non solo, la mamma di Blind ha aggiunto: “posso capire, ma non trovo giusto quello che dice di me. Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità. Fino a vent’anni è vissuto con noi, poi dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello”.

LEGGI ANCHE:

Blind torna all'Isola dei Famosi: ed è già polemica!/ "Ora sapete chi nominare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA