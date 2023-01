Bloccati tutti i voli aerei/ USA, guasto informatico: 1.162 ritardi, 94 cancellati

Situazione di profondo disagio negli USA, dove tutti i voli aerei sono stati bloccati per effetto di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (FAA). Una notizia che è stata lanciata da Sky News USA e che è successivamente stata ripresa anche dalla NBC, che è riuscita a raccogliere le prime dichiarazioni sull’accaduto proprio da parte della Federal Aviation Administration, la quale ha rivelato che sta lavorando alacremente e senza sosta per “ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree”.

Stando alle ultime indiscrezioni filtrate dalla nazione a stelle e strisce, difficilmente il problema sarà risolto prima delle 15. La FAA ha aggiunto che “stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi”. Tuti i voli aerei quindi, fino a segnale contrario, restano bloccati a terra, arrecando enormi problematiche a chi aveva necessità di arrivare a destinazione in perfetto orario.

BLOCCATI TUTTI I VOLI AEREI NEGLI USA: GUASTO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION

Su Twitter, intanto, facendo un rapido scorrimento del feed, ci si può imbattere in numerosi tweet di disappunto da parte degli utenti americani, che lamentano il proprio malcontento per via di un disservizio tanto imprevedibile quanto, soprattutto in determinati casi, sciagurato.

L’agenzia di stampa nazionale ANSA, citando a sua volta un sito web di monitoraggio dei voli a cui fanno riferimento i media americani, ha sottolineato che, a seguito della decisione di far rimanere bloccati tutti i voli aerei negli USA, circa 1.162 aeroplani in entrata o in uscita dagli Stati Uniti d’America hanno subito inevitabili ritardi e, come se non bastasse, altri 94 sono stati cancellati. Un vero e proprio “Black Wednesday” per la Federal Aviation Administration, che sta ingaggiando una vera e propria lotta contro il tempo per risolvere l’inconveniente.

