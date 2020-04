Blocco IPhone a causa di caratteri speciali/ Ecco la stringa che causa il crash

Pubblicità

Basterebbe un messaggio con particolari caratteri per bloccare il vostro IPhone. Nelle ultime ore due semplice icone messe una accanto all’altra stanno seminando il panico per i possessori di smatphone. La stringa da evitare a tutti i costi sarebbe quella con la bandiera italiana e un carattere Sindhi. Se arrivano sull’Iphone queste due icone, nonostante gli ultimi aggiornamenti iOS 13, il telefono rischia seriamente di andare in crash. Qualora questo capitasse al vostro dispositivo, l’unica soluzione è un riavvio forzato. Tuttavia spesso anche questo risulta inutile, a quel punto sarà necessario ripristinare l’iPhone in modalità DFU. La scoperta è stata svelata, come riporta Il Giornale, su Reddit. Nella community gli utenti hanno spiegato che per ora i messaggi con le due icone arriverebbero da Telegram e da Twitter.

Come evitare la stringa che blocca l’IPhone?

Ma come è possibile non ricevere questa particolare stringa e dunque evitare il possibile blocco del cellulare? Al momento, purtroppo, non esiste alcun modo per impedire che questi messaggi vengano ricevuti, anche perché è sufficiente che qualcuno invii al nostro numero la particolare stringa perchè l’IPhone si blocchi. Inoltre questa può essere inviata non solo su Whatsapp, ma anche nei messaggi, nelle mail, o qualsiasi altra app per provocare il blocco di un iPhone, di un iPad, di un Mac o anche di un Apple Watch. L’unica soluzione, al momento, sarebbe dunque quella di bloccare ogni tipo di notifica, almeno dalle app di messaggistica (compresi i social che prevedono DM).





