Blonde, su Netflix il film su Marilyn Monroe/ Ana De Armas difende le scene di nudo

Sarà disponibile su Netflix a partire da domani, 28 settembre 2022, il nuovo atteso film sulla vita di Marilyn Monroe dal titolo Blonde. Interprete della pellicola esclusiva della piattaforma video streaming, la splendida attrice di origini cubane Ana De Armas, già vista recentemente in No Time To Die, ultimo capitolo di 007. L’interprete centroamericana ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista ai microfoni di Entertainment Weekly, difendendo le molteplici scene di nudo presenti nel film. Blonde, dalla regia di Andrew Domink, è stato infatti un po’ criticato per via del frequento uso di nudità, e alcuni critici ritengono che le scene “vietate” oscurino il vero senso del film.

“È difficile per le persone guardare quelle scene, è molto più difficile di quanto non lo sia stato per me filmarle”, sono le parole di Ana De Armas che poi aggiunge: “Dico questo perché comprendo il pubblico... io, d’altro canto, ho capito cosa stavo facendo in quel momento e mi sono sempre sentita molto protetta e al sicuro. Non mi sentivo sfruttata perché avevo il controllo. Ho preso quella decisione. Sapevo che film stavo facendo”.

BLONDE SU NETFLIX, ANA DE ARMAS: “MI SONO FIDATA DEL REGISTA”

Quindi ha proseguito parlando del film Blonde di Netflix: “Mi sono fidata del mio regista. Mi sentivo come se fossi in un ambiente sicuro. Abbiamo avuto centinaia di conversazioni su queste scene. Tutti sentivano un profondo rispetto per il film che stavamo girando. E in questo senso, non avevo paura. Non mi sentivo affatto a disagio, anche se erano scene davvero difficili”.

“Avevamo sempre una coordinatrice dell’intimità con noi – ha continuato – ed è stata molto disponibile. Le scene in questione non sono neanche state più difficili delle altre, facevano solo parte della storia”. Blonde, oltre ad Ana De Armas, vede un cast d’eccezione composto da Adrien Brody, Sara Paxton, Bobby Carnevale (che nel film interpreta il giocatore di baseball Joe DiMaggio), quindi Jessica Chastain, Xavier Samuel e molti altri ancora.

