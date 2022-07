Ana De Armas: “James Bond donna? Non serve”/ “Non rubiamo i personaggi”

Ana De Armas, splendida attrice cubana, che ha recitato nell’ultimo film su James Bond “No Time to Die”, è convinta che 007 non debba essere interpretato da una donna, di fatto andando un po’ contro la trama (attenzione spoiler), proprio dell’ultimo capitolo dell’agente segreto al servizio di Sua Maestà. Attraverso il tabloid The Sun, l’ex fidanzata di Ben Affleck, che nell’ultima pellicola su 007 ha interpretato una sorta di cameo, l’agente speciale Paloma, si dice contraria appunto alla “rivoluzione” in rosa dell’agente più famoso della tv.

“Non c’è bisogno di una Bond. Non ci dovrebbe essere alcuna necessità di rubare il personaggio di qualcun altro, per dominare. Viene da un romanzo, c’è questo mondo di James Bond, quest’universo di fantasia che è suo. […] Mi piacerebbe piuttosto che i ruoli femminili nei film di Bond, anche se Bond continuasse a essere un uomo, fossero rappresentati in modo diverso. Che fossero più distintivi, che avessero un’importanza più sostanziale. Secondo me questo è più interessante del capovolgere le cose”.

ANA DE ARMAS: “SPIN OFF? FINO AD ORA MAI FATTO, CHISSA’…”

Le parole di Ana De Armas sono giunte dopo che qualcuno ha ipotizzato uno spin off appunto di 007, alla luce proprio del suo ruolo estremamente riuscito. “Il successo di questi film – ha aggiunto Ana De Armas – è sempre stato legato al personaggio principale, e fino ad ora non è mai stato fatto uno spin-off, e non penso che ci sia in programmazione di farne in futuro. Ma non si sa mai”.

E a proposito di Spin Off, la splendida attrice di Santa Cruz del Norte, classe 1988, sarà impegnata nel film Ballerina, spin off di John Wick, pellicola cult che vede come protagonista l’attore Keanu Reeves, indossare i panni di un assassino abilissimo ma dal cuore d’oro. Per quanto riguarda 007, invece, dopo (attenzione altro spoiler), la morte di Daniel Craig tutto tace in merito a chi sarà il successore dello stesso. Tanti i nomi ma fino ad oggi nessuna conferma.

