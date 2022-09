Blood diamond Diamanti di sangue/ Su Italia 1 il film con Leonardo DiCaprio

Blood diamond Diamanti di sangue, film di Italia 1 diretto da Edward Zwick

Blood diamond Diamanti di sangue è un film del 2006 che rientra nel genere drammatico, thriller, azione, e andrà in onda su Italia 1 in seconda serata dalle ore 23.45 di oggi 16 settembre. Il film è stato diretto da Edward Zwick, che ha compreso nel cast di recitazione Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, Arnold Vosloo e Antony Coleman.

ATTACCO AL POTERE 3/ Anche Morgan Freeman nel film su Italia 1

La sceneggiatura è curata da Charles Leavitt, la fotografia da Eduardo Serra e il montaggio a Steven Ronsenblum. Le musiche della colonna sonora sono state scelte da James Newton Howard, ed è compresa di Shine on ‘em di Salaam Remi, Kepere, When I get free di Tupac Shakur, Ankala, Saful, The retreat song di Angélique Kidjo. Leonardo Di Caprio è uno degli attori principali e ha realizzato numerosi film di successo, come Titanic, La maschera di ferro, Prova a prendermi, The aviator e tra i più recenti The wolf of Wall Street e Don’t look up.

LOCKDOWN ALL'ITALIANA/ Su Canale 5 il film d'esordio di Enrico Vanzina

Blood diamond Diamanti di sangue, la trama del film

Il film Blood diamond Diamanti di sangue è ambientato in Sierra Leone nel 1999 in occasione di una guerra civile. Danny Archer (Leonardo Di Caprio) è un mercenario della Rhodesia ed ex militare dell’Esercito sudafricano, che traffica illegalmente dei diamanti tra il Paese e la Liberia in accordo col colonnello Coetezee (Arnold Vosloo), suo ex comandante. Nel frattempo Solomon Vandy, un umile cittadino locale viene deportato lontano dalla famiglia in un campo per prigionieri in seguito di un attacco dei soldati ribelli del Fronte Unito Rivoluzionario. Scopre un diamante rosa e riesce a nasconderlo prima di un altro attacco. Danny e Solomon si incontrano perché imprigionati nello stesso luogo.

Mi chiamo Sam/ Come seguire in streaming il film su Rai 1

Il mercenario viene a conoscenza del diamante da un soldato che l’aveva visto in mano a Solomon, dal quale una volta liberati cerca di sapere il posto in cui lo ha nascosto, garantendogli che lo avrebbe aiutato a riunirsi con la famiglia. Intanto si scopre che il figlio di Solomon dopo essere stato rapito dai ribelli, è stato reso un bambino soldato.

Danny Archer conosce Maddy Bowen (Jennifer Connelly), una giornalista statunitense, con la quale decide di far conoscere i traffici illegali delle multinazionali di diamanti. Insieme vivono il dramma della povertà e della guerra civile. Infine Solomon riesce a salvare il figlio dal suo crudele destino, mentre Archer morirà dopo aver dato alla giornalista i dati necessari e aver aiutato Solomon a scappare col figlio. Insieme a Maddy, Solomon, trasferitosi a Londra con la famiglia, smaschera le losche vicende legate ai diamanti estratti nelle zone di guerra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA