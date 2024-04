Blue: bagno di folla al concerto di Milano/ Annunciato il nuovo singolo “My city”

I Blue segnano il ritorno in Italia, con la reunion live a Milano: il successo del “Greatest Hits tour”

Tra le boyband più amate nelle ultime decadi di storia della musica, in Italia, i Blue registrano la nuova reunion con un concerto a Milano. Si tratta di un live event che vede protagonisti Simon Webbe, Duncan James e Lee Ryan al netto di Antony Costa, grande assente sul palco per effetto di un infortunio.

DE GREGORI & CHECCO ZALONE/ “Pastiche”: appuntamento al piano bar

“Non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine verso i fan italiani“, sono le parole che la pagina ufficiale dei Blue via Instagram rilascia a corredo di un post, a margine dello show italiano tenutosi al Fabrique di Milano.

Il ritorno in Italia é un bagno di folla dei fan per il quartetto britannico che ha rivoluzionato l’educazione fisica del pop a partire dagli anni ‘2000. con un nuovo singolo. E, seppur in assenza di Antony Costa, infortunatosi ad una gamba, i Blue presentano il nuovo singolo pronto per il rilascio e dal titolo “My City” proprio in occasione del live milanese.

Carolina, Giacomo e Tommaso Merello/ Chi sono i figli di Marcella Bella nati dall'amore con Mario Merello

Avanza il Greatest Hits Tour mondiale

Particolarmente travolgente, tra gli highlights del nuovo concerto evento dei Fab4 in Italia, può dirsi quindi il momento della performance milanese dei Blue in una provvisoria formazione in trio sulle note di A chi mi dice. La versione italiana scritta da Tiziano Ferro dello storico singolo dei Blue, Breathe Easy, estratto dall’album Guilty.

La rivisitazione italiana presentata dalla band a Milano é non a caso il content del post che il gruppo rende pubblico sulla sua pagina Instagram, segnando così un tripudio di interazioni social di consenso, tra like, condivisioni e commenti di esultanza. Nel frattempo, intanto, nel mezzo del “Greatest Hits tour” mondiale che li vede protagonisti i Blue registrano una nuova data di concerto-evento a Liverpool, che segue il concerto a Milano made in Italy.

Concertone Primo Maggio 2024 ospiti, spuntano grandi nomi/ Da Piero Pelù a Dargen D'Amico













© RIPRODUZIONE RISERVATA