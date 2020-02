Blue Jasmine/ Video, su Canale 5 il film di Woody Allen con Cate Blanchett

Blue Jasmine va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 23,20. Si tratta di una pellicola americana del 2013 realizzata da diverse case cinematografiche con la distribuzione della Warner Bros per la regia di un grande maestro di cinema come Woody Allen che si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato Alisa Lepselter, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Javier Aguirresarobe mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte da Christopher Lennertz. Nel cast sono presenti Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec Baldwin, Bobby Cannavale, Louis C. K., Andrew Dice Clay e Peter Sarsgaard.

Blue Jasmine, la trama del film

Ecco la trama di Blue Jasmine. La protagonista è una donna americana che vive a New York ed è sposata con una potente uomo d’affari che tuttavia nel corso della propria vita ha sempre fatto costruito una sua ricchezza truffando tantissime persone. Tuttavia ad un certo punto la sua vita grande ricchezza viene distrutta in quanto suo marito viene arrestato per le tante truffe e quindi in carcere si toglie la vita. La situazione la sconvolge anche e soprattutto dal punto di vista psicologico tant’è che decide di lasciare la città di New York per andare a vivere a San Francisco insieme a sua sorella. La vita per Jasmine sembra essere stata piuttosto dura ma questo sembra averla sconvolta anche dal punto di vista mentale tant’è che si dimostra piuttosto ostile a nuove amicizie e soprattutto cerca sempre comunque di nascondere quanto accaduto in passato nella sua vita. Un giorno prendendo parte ad un evento di natura privata fa la conoscenza di un uomo che sembra essere interessato a lei. Tra i due nasce una bellissima amicizia e ben presto si dimostrerà un rapporto sentimentale fondato su sentimenti sinceri che però viene messo in discussione dalla stessa Jasmine la quale racconta un sacco di menzogne sul proprio passato. Tuttavia come spesso accade le bugie hanno le gambe corte e non appena la verità verrà a galla il rapporto finirà. Si scoprirà inoltre che è stata la stessa Jasmine a denunciare il proprio marito in quanto arrabbiata e tantissimi tradimenti che aveva fatto i suoi danni con tante donne di New York.

